كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من ( 5 أشخاص "من بينهم فردى شرطة من قوة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة" ) وإدعائه بتعديهم عليه وأنجاله وإحداث تلفيات بالأرض الزراعية خاصته وسرقة منزله وإضرام النيران بسيارة زوجته، والزعم بتواطؤ الأجهزة الأمنية معهم بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ يناير الماضى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة من نجل الشاكى ( عامل - بدائرة المركز) بقيام (3 من أنجال عمومته" ليس من بينهم فردى الشرطة المذكورين" ) بإضرام النيران بالسيارة الملاكى "ملك والدته" وحدوث تلفيات بها وعلل ذلك لخلافات الجيرة، وأمكن ضبطهم فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، وصدر ضدهم مؤخراً حكم قضائى بالحبس لمدة عام ، وقاموا بالمعارضة على الحكم الصادر ضدهم .

وبتاريخ 31 / أكتوبر المنقضى تبلغ لذات المركز بحدوث مشاجرة بين طرف أول ( نجلى الشاكى ووالدتهما وزوجة أحدهما) وطرف ثانى ( شقيق أحد المتهمين ، زوجته ) جميعهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة ومقيمين بذات القرية ، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب بالعصى وإحداث إصابتهم المشار إليها لذات الخلافات السابقة ، وقد أمكن ضبط الطرفين وتولت النيابة العامة التحقيق (مازالت القضية قيد التحقيقات).. وتبين عدم تدخل فردى الشرطة بالواقعتين محل النزاع ، أو تواطؤ الأجهزة الأمنية بالبحيرة مع أى من الأطراف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.