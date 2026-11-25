أتاحت وزارة الأوقاف ترجمات كتاب «سواعد النصر.. تلخيص الرد على خوارج العصر» باللغات الإنجليزية والروسية والصينية، استكمالًا لمشروع إهداء الكتاب إلى العالم بأربع وعشرين لغة، الذي أعلنه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضمن المبادرة الثقافية والعلمية التي تقدمها الوزارة هدية شهرية من مصر إلى العالم.

الأوقاف تتيح كتاب "سواعد النصر.. تلخيص الرد على خوارج العصر" بالإنجليزية والروسية

وتأتي هذه الإتاحة امتدادًا للهدية التي قدمتها الوزارة إلى العلماء المشاركين في الملتقى الفكري الإسلامي الحادي عشر، ووفاءً بالوعد الذي قطعه الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بإطلاق إصدارات علمية وفكرية تسهم في مواجهة الفكر المتطرف، ونشر الفكر الإسلامي المستنير.

وتستهدف الترجمات الجديدة توسيع نطاق الانتفاع بمضمون الكتاب، وإيصال رسالته العلمية والفكرية إلى شرائح أوسع من القراء والباحثين والمهتمين بالشأن الديني والفكري، بما يعزز حضور الإنتاج العلمي المصري بلغات وثقافات متعددة.

وتواصل وزارة الأوقاف إتاحة ترجمات الكتاب تباعًا ضمن مشروعها لإصدار هدية علمية شهرية إلى العالم، تأكيدًا لدور مصر في خدمة الفكر الإسلامي، وتقديم خطاب علمي رصين يسهم في تفنيد الأفكار المتطرفة ومواجهة الشبهات بالحجة والبرهان.