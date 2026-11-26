أصدرت إدارة الوراق التعليمية بيانا عاجلا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، قالت خلاله :

تتقدم عزة هريدي، مدير إدارة الوراق التعليمية ، ومحمد عبد الحميد، وكيل الإدارة، وجميع العاملين بإدارة الوراق التعليمية، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله: والدة الطالب أحمد محمد أحمد ، والطالبة / رودينا محمد أحمد (بمدرسة الريادة ) والتي وافتها المنية إثر الحادث الأليم بشارع عشرة ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

كما أصدرت إدارة الوراق التعليمية بالجيزة صباح اليوم بيانا رسميا ، أكدت خلاله أن عزة هريدي، مدير الإدارة، ومحمد عبد الحميد، وكيل الإدارة، وجميع العاملين بالإدارة، يتقدمون بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بشارع عشرة ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

ومن جانبها ، أعلنت الصفحات الرسمية لعدد من المدارس الخاصة على فيس بوك ، عن صدور تعليمات بإلغاء أي احتفالات في المدارس حدادا على ضحايا حادث الوراق الذي وقع مساء أمس الأربعاء .

فعلى سبيل المثال كتبت مدرسة خاصة بالقاهرة على صفحتها على فيس بوك : نظرًا للحادث الأليم الذي وقع أمس، وبناءً على تعليمات المديرية، تقرر إلغاء احتفال عيد الطفولة، مراعاةً للظروف ومشاعر الجميع ، نسأل الله أن يغفر للمتوفين ويرحمهم، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجميع من كل سوء

كما كتبت مدارس خاصة أخرى على صفحاتها : نتقدم بخالص العزاء والمواساة في شهداء حادث أمس الأليم، الذين فاضت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها ، وإذ ننعى هؤلاء الشهداء، فإننا نسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأبناءها من كل سوء ، وبناء على ذلك قررنا إلغاء الاحتفالات والاستعراضات حدادا على أرواح الشهداء

ومن جانبه .. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، في إطار جولته اليوم بعددٍ من المستشفيات للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث الحريق الذي وقع أمس على الطريق الدائري بالوراق، ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، ولا سيما في ضوء وجود وحدة متخصصة لمعالجة الحروق بالمستشفى.

ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته كل من: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وكذا فريق الإغاثة بجمعية الهلال الأحمر المصري.