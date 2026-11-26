أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن منظومة الشكاوى التابعة لها ستستقبل استفسارات أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، وجميع الطلبات المرتبطة بتقديم سبل الدعم المختلفة، وذلك عبر الخط الساخن رقم «16857»، ورقم الواتساب «01577786753».

وتؤكد الوزارة أنها ستدعم أسر الضحايا والمصابين في الحادث من خلال توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة، فضلًا عن قيام الهلال الأحمر المصري بتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين وذوي الضحايا، وتوفير المساعدات المطلوبة، ومساندة المتضررين وأسرهم في مواجهة تداعيات الحادث.

وتتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات الحادث منذ اللحظات الأولى، حيث وجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، للتواجد الميداني في المستشفيات، وحصر أعداد الضحايا والمصابين، وتنفيذ التدخلات الإغاثية وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.