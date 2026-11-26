أعرِب الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة ، عن خالص تعازيه ومواساته لأُسَر ضحايا حادث الحريق الذي اندلع أعلى الطريق الدَّائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، سائلًا الله -تعالى- أن يتغمَّد المتوفّين بواسع رحمته، وأن يُلهِم ذويهم الصبر والسكينة، ويُعينهم على تجاوز هذا المصاب الأليم.

ويؤكِّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة تضامنه مع المصابين في هذا الحادث الأليم، داعيًا الله -عزَّ وجل- أن يمنَّ عليهم بالشفاء العاجل، ويخفِّف عنهم آلامهم، ويرزقهم تمام العافية والسلامة، وأن يحفظ مصر وأهلها من كلِّ مكروه وسوء.

شيخ الأزهر يعزي أسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بالوراق ويدعو بالشفاء العاجل للمصابين والتوفيق لفرق الإنقاذ

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث الحريق المأساوي الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، معربًا عن بالغ الحزن والأسى إزاء هذا الحادث الأليم، وما خلّفه من ضحايا ومصابين.

ويؤكد فضيلة الإمام الأكبر أن قلوبنا تعتصر ألمًا لفقدان هذه الأرواح البريئة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الجلل.

كما يدعو فضيلته المولى عز وجل أن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلطف بهم، ويخفف آلامهم، وأن يوفق فرق الإنقاذ والإسعاف في أداء مهامهم، ويعينهم على مواصلة جهودهم، وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يكلل مساعيهم بالنجاح في إنقاذ المصابين، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وأهلها من كل مكروه وسوء.