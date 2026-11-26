أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تعازيه ومواساته للشعب المصري وأسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أمس على الطريق الدائري بالوراق، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

جاء ذلك، خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الحالة الصحية للمصابين بمستشفى الشيخ زايد، وذلك إثر حادث الحريق الذي اندلع أعلى نفق خط عشرة بحي الوراق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة؛ للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن جميع أجهزة الدولة المعنية تحركت فور وقوع الحادث، وتابعت تطوراته منذ اللحظة الأولى، مع تفعيل غرفة الأزمات المركزية وغرف الأزمات والسيطرة بالوزارات المعنية، مضيفا أن الأولوية، بالتنسيق مع وزير الصحة والسكان، كانت لإسعاف المصابين وتقديم أقصى رعاية طبية ممكنة لهم، إلى جانب سرعة نقل جثامين ضحايا الحادث إلى المستشفيات، وفقًا لما أوضحه وزير الصحة والسكان.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تابع الحادث مع الوزراء المعنيين، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، منذ اللحظة الأولى، بسرعة تقديم الرعاية للمصابين وأسر المتوفين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الحادث يستدعي تضامن الدولة والمجتمع المدني ورجال الأعمال، مشيرًا إلى أن ما لحق بأسر الضحايا والمصابين من ألم يفوق ما يمكن أن تجبره التعويضات مهما بلغت قيمتها، لافتا إلى أنه طلب من وزيرة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية بالدولة تقديم أقصى رعاية ممكنة وصرف أكبر تعويضات ممكنة.

وأضاف أنه سيدعو البنوك ورجال الأعمال إلى المساهمة في تقديم تعويضات استثنائية لأسر المتوفين، من بينها شهادات توفر لهذه الأسر عائدًا، إلى جانب تعويضات عينية في صورة سيارات بديلة للأسر التي فقدت سياراتها في الحادث، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها في متابعة هذا الملف، ووزيرة التضامن الاجتماعي مسئولة عن التنسيق مع مختلف الجهات.

وجدد رئيس مجلس الوزراء خالص تعازيه للشعب المصري وأسر الضحايا، متمنيًا لجميع المصابين تمام الشفاء والعودة إلى أسرهم في أتم صحة.

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