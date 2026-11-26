في إطار دوره الثقافي والتنويري والمجتمعي، نظم القسم التعليمي بالمتحف القومي للحضارة المصرية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، إحياءً لذكرى اعتماد اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، وذلك من خلال برنامج متنوع من الأنشطة الثقافية والعلمية والتوعوية والترفيهية، بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بقضايا الطفولة وحمايتها، بهدف تنمية مهارات الأطفال، وتعريفهم بحقوقهم، وتعزيز قيم الانتماء والإبداع وتقبل الآخر.

المتحف القومي للحضارة

وشهدت الاحتفالية مجموعة من الفعاليات التفاعلية التي جمعت بين التعرف على التراث الحضاري المصري والعلوم الحديثة، حيث شاركت دار نهضة مصر للنشر بورشتي عمل؛ الأولى للحكي، قدمتها الكاتبة إيوان زهير، وتناولت خلالها قصتي «الصولجان المفقود» وأسطورة «إيزيس وأوزوريس وعالم الخير والشر»، للتعريف بالحضارة المصرية القديمة وما تحمله من قيم العدل وانتصار الخير. كما قدمت الكاتبة نرمين صلاح الدين ورشة من سلسلة «عارف»، اصطحبت خلالها الأطفال في رحلة معرفية للتعرف على النظام البيئي لنهر النيل وأهميته في قيام وازدهار الحضارة المصرية.

وفي مجال العلوم والتكنولوجيا، نظمت الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء ورشة علمية قدمتها الدكتورة غادة عطا، نائب رئيس الهيئة، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز بلال، رئيس الهيئة، تناولت مبادئ علوم الفضاء ومكونات الأقمار الصناعية، واستخدام الصور الفضائية في إعداد الخرائط، مع الربط بين معارف المصريين القدماء في علم الفلك والتطورات العلمية الحديثة. كما تضمنت الورشة مجموعة من التجارب التطبيقية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وتركيب نموذج لقمر صناعي صغير، ومحاكاة استقبال البيانات وإطلاق الأقمار الصناعية، بما أتاح للأطفال التعرف بصورة عملية على تطبيقات علوم الفضاء.

وفي إطار التوعية بالسلامة الجسدية والدعم النفسي، شاركت مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان ببرنامج توعوي تضمن عروضًا مسرحية وشاشات تفاعلية للتعريف بمخاطر الحروق وسبل الوقاية منها والإسعافات الأولية اللازمة، إلى جانب نشر ثقافة تقبل الآخر ومناهضة التنمر والتمييز ضد الأطفال الناجين من الحروق.

كما تضمن البرنامج عددًا من الأنشطة الفنية والألعاب التفاعلية والحركية، نظمها القسم التعليمي بالمتحف برعاية جمعية أصدقاء المتحف القومي للحضارة المصرية، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي. وشملت الأنشطة ألعاب السلم والثعبان و«الأولى»، إلى جانب الرسم والتلوين وألعاب الاتزان الحركي، التي صممتها الفنانة هبة عبد القادر، أخصائي أول فنون بالمتحف، ونفذتها الأستاذة أسماء السيد والأستاذ خالد صادق.

وتعكس هذه الاحتفالية حرص المتحف القومي للحضارة المصرية على تفعيل دوره المجتمعي والتنويري، من خلال تقديم برامج تعليمية وتفاعلية تسهم في تنمية قدرات الأطفال، وتعزيز وعيهم بحقوقهم، وترسيخ ارتباطهم بهويتهم الحضارية، وتشجيعهم على الإبداع والتعلم واكتساب المهارات في بيئة تجمع بين المعرفة والمتعة.