عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد عاطف الفرجاني، رئيس مجلس الإدارة، ورشة عمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالتطوير المؤسسي والفني والمالي، ومتابعة مستهدفات التعاون المشترك، وبحث أولويات المرحلة المقبلة وذلك في إطار جهود شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارية في تطوير منظومة العمل.

تقييم الأداء المؤسسي وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين

وتناولت ورشة العمل استعراض نتائج ومخرجات مشروعات التعاون القائمة، ومناقشة مستوى التقدم المحرز في تنفيذ خطط التطوير، إلى جانب تقييم الأداء المؤسسي وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الاستدامة المالية والفنية للشركة.

كما شهدت الورشة مناقشات موسعة حول آليات تطوير منظومة العمل بمختلف القطاعات والإدارات، وتعزيز التكامل المؤسسي، والاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية في مجال أتمتة الإجراءات وتكامل البيانات، بما يدعم كفاءة تبادل المعلومات ويسهم في تحسين آليات المتابعة ودعم اتخاذ القرار.

وأكد المهندس أحمد عاطف الفرجاني أهمية التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، باعتباره أحد محاور دعم التطوير المؤسسي، مشيرًا إلى حرص الشركة على الاستفادة من الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي ورشة العمل في إطار توجه شركة الصرف الصحي بالإسكندرية نحو تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير قدراتها المؤسسية والتشغيلية، ووضع رؤية مستقبلية تستهدف تحقيق الاستدامة ومواكبة التطورات التكنولوجية، بما يدعم كفاءة منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.