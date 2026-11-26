أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرك حجم الخسارة التي تعرضت لها أسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مشددًا على أن أي تعويضات أو مبالغ مالية لن تكون قادرة على تعويضهم عمن فقدوا حياتهم.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال زيارته للمصابين في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، في ظل التحركات الحكومية لمتابعة تداعيات الحادث وتقديم الدعم للمتضررين.

وأشار مدبولي إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحرك الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسر الضحايا، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه التوجيهات وتوفير المساندة المطلوبة.

وأوضح أن الحكومة والمجتمع المدني ورجال الأعمال سيشاركون في تقديم الدعم للمتضررين، بما يساعد الأسر على تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها عقب الحادث.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء تكليف وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم أقصى دعم ممكن لجميع المضارين، إلى جانب توفير شهادات استثمار بالبنوك تضمن دخلًا مستقرًا لأسر الضحايا، وسيارات بديلة لأصحاب السيارات التي احترقت خلال الحادث.

وشددت التحركات الحكومية على أهمية تقديم الدعم لمختلف الفئات المتضررة، سواء أسر الضحايا أو المصابين أو أصحاب السيارات المتضررة.