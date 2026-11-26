قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيارة مصابي حادث الوراق بمستشفى الشيخ زايد للاطمئنان على المصابين، وأكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحرك الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسر الضحايا.

وأشار إلى أن الحكومة والمجتمع المدني ورجال الأعمال سيوفرون كل الدعم المطلوب، لافتا أنهم مدركون أن أي تعويضات أو أموال لن تعوض من فقدناهم.

وكلف رئيس الوزراء، وزيرة التضامن بتقديم أقصى دعم ممكن لجميع المضارين وعمل وشهادات استثمار بالبنوك تؤمن دخلا مستقرا وتوفير وسيارات بديلة لمن احترقت سياراتهم.

وقدم مدبولي خالص العزاء للمصريين وأسر شهداء حادث دائري الوراق بالأمس.