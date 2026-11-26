في مشهد مأساوي لا ينسى، نجا محمد فتحي، أحد شهود العيان على حريق دائري الوراق، من كارثة محققة، بعدما اقترب بسيارته من مقطورة المواد البترولية التي انقلبت أعلى الطريق الدائري، وشاهد الوقود يتسرب منها على الأرض، قبل أن يقرر الابتعاد عن المكان، لتندلع النيران والانفجارات بعد ثوان معدودة من مغادرته محيط الحادث.



محمد فتحي يروي تفاصيل مأساة الدائري

وروى محمد فتحي تفاصيل اللحظات المرعبة، قائلا إنه كان يستقل سيارته أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى المهندسين، وأثناء سيره فوجئ بسيارة قادمة من جانبه تقوم بمناورة مفاجئة «غرزة» وتتجاوزه، وبعدها لفت انتباهه أن ارتكب نفس الفعل أمام المقطورة، ما دفع سائقها لمحاولة تفاديه وتسبب في ميل المطقورة على أحد جانبيها.

وأضاف شاهد العيان لـ صدى البلد، أنه خفض سرعة سيارته إلى أقل من 30 كيلومترا، واقترب من المقطورة، ليفاجأ بالوقود يتسرب منها تدريجيا إلى الأرض، نتيجة حدوث ثقب في خزان المقطورة.

وأشار شاهد العيان إلى أنه فكر في النزول من سيارته لمحاولة إنقاذ السائق الموجود داخل المقطورة، إلا أنه فوجئ بالوقود المتسرب يصل إلى جوار سيارته، فقرر إبعادها عن موقع الخطر، وتحرك لمسافة تقارب 200 متر، قبل أن يشاهد ألسنة اللهب تشتعل، وتعقبها انفجارات هائلة خلال ثوانٍ معدودة.

واختتم محمد فتحي روايته، قائلا إنه لو لم يبتعد بسيارته في تلك اللحظات، لكان من الممكن أن يصبح أحد ضحايا الحادث، مؤكدا أن ما شاهده كان مشهدا مرعبا لا يمكن نسيانه.