تنطلق اليوم، الخميس 26-11-2026، عدد من المباريات بمختلف المسابقات، أبرزها مباراة طرابزون سبور مع سسكا صوفيا في الجولة الخامسة بدوري المؤتمر الأوروبي.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
سيلتا فيجو X بورنموث – 7.45 مساءً – beIN Sports HD 3
دينامو زغرب X باير ليفركوزن – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 6
مارسيليا X ليفيسكي صوفيا – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 4
أولمبياكوس X ميلان – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 1
فيكتوريا بلزن X بنفيكا – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 8
كريستال بالاس X ريال سوسيداد – 10 مساءً - beIN Sports HD 3
يوفنتوس X أومونيا نيقوسيا – 10 مساءً - beIN Sports HD 2
سندرلاند X ياجييلونيا بياليوستوك – 10 مساءً - beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
أياكس X ثون – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 9
برايتون X يونيفيرسيتاتيا كرايوفا – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 2
هارتس X موناكو – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 5
أيبيريا X خيتافي – 7.45 مساءً – beIN Sports XTRA 1
سسكا صوفيا X طرابزون سبور – 10 مساءً - beIN Sports HD 1
نوردشيلاند X باناثينايكوس – 10 مساءً - beIN Sports XTRA 5
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفتح X الرياض – 4.25 مساءً
أبها X الشباب – 5.05 مساءً
الفيصلي X الدرعية – 7.30 مساءً
مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين
نيوزيلندا X بلجيكا – 3 مساءً
فيتنام X مالي – 3 مساءً
جامايكا X كوت ديفوار – 4 مساءً
أوزبكستان X إيطاليا – 4 مساءً
الصين X فيجي – 5 مساءً
المغرب X إسبانيا – 5 مساءً
كرواتيا X كوبا – 6 مساءً
طاجيكستان X السنغال – 6 مساءً