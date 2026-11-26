تنطلق اليوم، الخميس 26-11-2026، عدد من المباريات بمختلف المسابقات، أبرزها مباراة طرابزون سبور مع سسكا صوفيا في الجولة الخامسة بدوري المؤتمر الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X بورنموث – 7.45 مساءً – beIN Sports HD 3

دينامو زغرب X باير ليفركوزن – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 6

مارسيليا X ليفيسكي صوفيا – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 4

أولمبياكوس X ميلان – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 1

فيكتوريا بلزن X بنفيكا – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 8

كريستال بالاس X ريال سوسيداد – 10 مساءً - beIN Sports HD 3

يوفنتوس X أومونيا نيقوسيا – 10 مساءً - beIN Sports HD 2

سندرلاند X ياجييلونيا بياليوستوك – 10 مساءً - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

أياكس X ثون – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 9

برايتون X يونيفيرسيتاتيا كرايوفا – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 2

هارتس X موناكو – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 5

أيبيريا X خيتافي – 7.45 مساءً – beIN Sports XTRA 1

سسكا صوفيا X طرابزون سبور – 10 مساءً - beIN Sports HD 1

نوردشيلاند X باناثينايكوس – 10 مساءً - beIN Sports XTRA 5

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح X الرياض – 4.25 مساءً

أبها X الشباب – 5.05 مساءً

الفيصلي X الدرعية – 7.30 مساءً

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين

نيوزيلندا X بلجيكا – 3 مساءً

فيتنام X مالي – 3 مساءً

جامايكا X كوت ديفوار – 4 مساءً

أوزبكستان X إيطاليا – 4 مساءً

الصين X فيجي – 5 مساءً

المغرب X إسبانيا – 5 مساءً

كرواتيا X كوبا – 6 مساءً

طاجيكستان X السنغال – 6 مساءً