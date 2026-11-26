عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً موسعاً مع وفد جمعية رواد الأعمال الشباب بمقاطعة تشجيانغ الصينية برئاسة السيد تشيوانغ ياوتشونغ رئيس الجمعية لبحث فرص تعزيز التعاون الصناعي المشترك وزيادة الاستثمارات الصينية في السوق المصري.

وقد حضر الاجتماع المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية والمستشار حسين الغزاوي، مستشار الوزير لشؤون الطاقة، والمهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الأنشطة التي يمثلها وفد الجمعية والتي تشمل قطاعات الغزل والنسيج والألياف المتطورة والملابس الجاهزة، والطاقة المتجددة والتشييد الأخضر ومواد البناء، والصناعات الهندسية والطبية والتحول الرقمي، والصناعات الإبداعية، حيث يعمل بعضها في مصر وبعضها يدرس ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

العلاقات بين مصر والصين

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن العلاقات بين مصر والصين تشهد زخماً كبيراً خلال الفترة الحالية مدفوعة بالتاريخ الطويل من التعاون المشترك وتوافق الرؤى بين القيادات السياسية بالبلدين، لافتاً إلى أن الوزارة ترحب بالاستثمارات الصينية الجادة في الصناعات القائمة على التكنولوجيا والصناعات المغذية بهدف نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات المحلية للصناعة المصرية.

وأشار هاشم إلى ضرورة استفادة الشركات الصينية من المزايا التنافسية للاستثمار في مصر والتي تشمل السوق الكبير والموقع الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية التي تجعل من مصر نافذة للصادرات الصينية إلى مختلف الأسواق العالمية، لافتاً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من زيادة إقبال الشركات الصينية على السوق المصري لنقل التكنولوجيا المتقدمة وزيادة القاعدة الصناعية في الصناعات المستهدفة باستراتيجية الصناعة المصرية، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم مختلف سبل الدعم للشركات الصينية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر.

ومن جانبه استعرض السيد تشيوانغ ياوتشونغ رئيس جمعية رواد الأعمال الشباب بمقاطعة تشجيانغ حجم مساهمة المقاطعة في الاقتصاد الصيني ومستوى التطور التكنولوجي الذي تتميز به، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الشركات الصينية بالمقاطعة يتطلع للاستثمار في مصر، مشيراً إلى أنه بدأ الاستثمار في مصر منذ عامين وسيتم افتتاح مصنعه في غضون أيام بالمنطقة الصناعية الصينية في مصر "تيدا" لإنتاج غزول البوليستر بطاقة إنتاجية تبلغ 3 آلاف طن.