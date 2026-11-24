أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع لنحو 6.557 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، مقابل 5.727 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 14.5%، وزيادة بلغت 830 مليون دولار، لتسجل أعلى قيمة صادرات لفترة العشرة أشهر الأولى في تاريخ القطاع.

وصرح محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في بيان صادر اليوم، الثلاثاء، عن المجلس، أن القطاع واصل تحقيق أداء تصديري قوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مدعوما باتساع قاعدة الأسواق والسلع المصدرة، وارتفاع تنافسية المنتجات الغذائية المصرية، مشيرا إلى أن النتائج تعكس نجاح الشركات في التوسع بالأسواق الخارجية.

بنمو 19.6%.. 666 مليون دولار صادرات شهر أكتوبر

وأضاف: "صادرات شهر أكتوبر وحده بلغت نحو 666 مليون دولار، مقابل 557 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، بنمو 19.6%، ليكون ثاني شهر على التوالي يتجاوز فيه معدل النمو الشهري متوسط النمو المحقق خلال الأشهر العشرة الأولى، والبالغ 14.5%".

وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن 123 سوقا سجلت نموا في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية، بإجمالي زيادة بلغت نحو 1.06 مليار دولار، وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الصادرات وعدم الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.