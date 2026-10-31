اللبن البودرة يصل إلى 4200 دولار..قفزة كبيرة في أسعار خامات الصناعات الغذائية

كشف شُعبان محمد الدماطي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن تعرض قطاع الصناعات الغذائية في مصر لموجة من الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج بالأسواق العالمية، مؤكدًا أن المصانع تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات ومواد التعبئة والتغليف، بالتزامن مع زيادة سعر الدولار أمام الجنيه.

وأوضح الدماطي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «النهار»، أن أسعار عدد من الخامات الأساسية المستخدمة في الصناعات الغذائية شهدت قفزات كبيرة وغير معتادة، وعلى رأسها اللبن البودرة والبروتين، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج والتشغيل داخل المصانع.

وأشار إلى أن أسعار اللبن البودرة ارتفعت من نحو 2600 دولار إلى ما يتراوح بين 4000 و4200 دولار، فيما قفزت أسعار البروتين من مستويات تتراوح بين 6000 و7000 دولار إلى نحو 12 و13 ألف دولار، لافتًا إلى أن هذه الزيادات تمثل أعباء إضافية كبيرة على الشركات العاملة في القطاع.

السكر والمركزات ومواد التعبئة والتغليف ضمن قائمة الزيادات

وأضاف نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن الارتفاعات لم تقتصر على اللبن البودرة والبروتين، بل امتدت إلى السكر والمركزات ومواد التعبئة والتغليف، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء التشغيلية والإنتاجية على الشركات والمصانع.

وأكد أن استمرار ارتفاع أسعار مختلف مدخلات الإنتاج يضع المصنعين أمام تحديات متزايدة، خاصة أن الصناعات الغذائية تعتمد على مجموعة متنوعة من الخامات المستوردة والمحلية، وتتأثر بصورة مباشرة بالتغيرات في الأسواق العالمية وأسعار الصرف.

ارتفاع الدولار من 46 إلى 56 جنيهًا يزيد تكلفة الإنتاج

وأشار الدماطي إلى أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 20% خلال الأشهر الماضية أسهم في زيادة تكلفة استيراد المواد الخام، موضحًا أن سعر صرف الدولار ارتفع من متوسط 46 جنيهًا في بداية العام إلى نحو 56 جنيهًا، بنسبة زيادة تقارب 21%.

وأوضح أن تزامن ارتفاع أسعار الخامات عالميًا مع زيادة سعر الدولار ضاعف الأعباء على المصانع، معتبرًا أن تأثير هذه الزيادات على تكلفة الإنتاج يفوق تأثير ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 1%.

الدماطي: البيع بالأسعار القديمة يعرض المصانع للخسائر

وحذر نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية من استمرار المصانع في طرح منتجاتها بالأسعار القديمة رغم الارتفاعات الكبيرة في مدخلات الإنتاج، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يعد قابلًا للاستمرار دون تعرض الشركات لخسائر مالية.

وأوضح أن تثبيت أسعار المنتجات عند مستوياتها قبل 6 أو 7 أشهر كان سيؤدي إلى خروج البضائع من أبواب المصانع بخسائر، في ظل الارتفاعات المتلاحقة التي شهدتها تكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الشركات تجد نفسها أمام ضرورة التعامل مع الزيادات المستمرة في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، للحفاظ على استمرارية النشاط وتجنب تراكم الخسائر.

اضطرابات الأسواق العالمية تضغط على الصناعات الغذائية

وأكد الدماطي أن الأزمة الحالية لا تقتصر على السوق المصرية، وإنما تأتي في إطار اضطرابات عالمية أثرت على أسعار الطاقة والمواد الخام وتكاليف الشحن، وهو ما انعكس على مختلف مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وأعرب عن أمله في تراجع حدة التوترات والصراعات الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية وانخفاض الضغوط على أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج، ويخفف الأعباء عن قطاع الصناعات الغذائية في مصر.