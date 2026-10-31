احتشاد قوات الأمن الألمانية ترقبًا لمظاهرات الهالوين

احتشدت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، في العاصمة برلين، تزامنًا مع دعوات للتظاهر أطلقتها مبادرة جيل زد تزامنًا مع احتفالات الهالوين التي تشمل أربعًا وثلاثين مدينة ألمانية، من بينها برلين وميونيخ وفرانكفورت.

ومن المقرر أن تنطلق المظاهرة الأولى عند الساعة الثانية بعد الظهر أمام بوابة براندنبورج، حيث غطّت بعض المتاجر الفاخرة واجهاتها تحسبًا لأي أعمال شغب محتملة.

وأعلنت الشرطة أن خراطيم المياه جاهزة للاستخدام، وأن قواتها ستبقى في حالة استنفار حتى ساعات متأخرة من الليل، مؤكدة أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات ملموسة على وقوع أعمال عنف.

وتعارض المجموعة قرارات الخدمة العسكرية الإلزامية، وتطالب بزيادة الاستثمار في التعليم، في ظل معاناة كثير من الشباب الألماني من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ونقلًا عن وكالة رويترز، تتوقع السلطات الألمانية أن تمر التظاهرات ومسيرات الهالوين بصورة سلمية في الغالب، لكنها حذّرت من محاولات جماعات متطرفة استغلال هذه الفعاليات.

ويتوقع المنظمون مشاركة نحو عشرة آلاف شخص، وهو رقم تراه الشرطة واقعيًا، وتنشر نحو ألف وخمسمئة شرطي لتأمين التظاهرات.