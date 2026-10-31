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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الداخلية الفرنسي يخشى حدوث اضطرابات بعد عيد الهالوين

مظاهرات فرنسا
مظاهرات فرنسا
محمد على

تشهد فرنسا اليوم السبت يومًا آخر من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد احتجاجًا على غلاء المعيشة وسوء الأوضاع في المدارس.

وتجمع هذه الاحتجاجات، التي أُطلق عليها اسم "الفصل الثالث"، نشطاء حركة السترات الصفراء وطلابًا متظاهرين. 

إلا أن أعلى محكمة إدارية في فرنسا أيدت حظر المسار المخطط لمسيرة باريس، مما أجبر المتظاهرين على البقاء في الضواحي الشرقية للعاصمة.

وتنشر السلطات 70 ألف عنصر أمني وتفرض حظر تجول في بعض المناطق، مكررةً بذلك العديد من الإجراءات التي شُوهدت في نهاية الأسبوع الماضي. 

كما أصدر وزير الداخلية تحذيرًا بمناسبة عيد الهالوين، مشيرًا إلى إنه لا تزال تغطية الوجه في المظاهرات أمرًا مخالفًا للقانون، محذرًا من اضطرابات بعد عيد الهالوين.

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