مظاهرات باريس تشل حركة المترو.. وحظر تجول السبت والأحد

تشهد العاصمة الفرنسية باريس اضطرابات واسعة في حركة النقل العام، اليوم السبت، بالتزامن مع المظاهرات المنتظر تنظيمها من جانب بعض الحركات النقابية.

وتوقعت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية حدوث اضطرابات كبيرة في حركة النقل عبر مترو الأنفاق في باريس التي تشهد حالة من عدم الاستقرار الكبير منذ أسابيع.

وقالت الصحيفة إنه سيتم إغلاق أكثر من 40 محطة مترو في أنحاء المدينة، وتعطيل أجزاء من شبكة الترامواي.

ويجري التحضير لجولة مظاهرات في باريس اليوم من الاضطرابات ولهذا، اتخذت السلطات إجراءات شملت إغلاق عشرات محطات المترو وتعطيل أجزاء من شبكة الترامواي.

وقالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية إنه جرى إغلاق المحطات اليوم السبت، بالتزامن مع المظاهرات المقرر تنظيمها في العاصمة، وسط إجراءات استثنائية لتنظيم حركة النقل في المناطق التي قد تشهد تجمعات واحتجاجات.

وتم إغلاق المحطات القريبة من المعالم البارزة في العاصمة الفرنسية، مثل شارع الشانزليزيه، وقصر الإليزيه الرئاسي، والمباني الحكومية مثل الجمعية الوطنية ومقرات الوزارات، على الخطوط 1 و2 و8 و9 و10 و12 و13 و14.

وتم تعليق الخدمة على الخط 6 بين كليبر وشارل ديجول إيتوال وعلى الخط 11 بين شاتليه وفندق دي فيل.

كما تأثرت خطوط الترام: تم تعليق الخط T3A بين ستاد شارليتي وبورت دو فينسين، بينما لن يعمل الخط T3B بين بورت دي ليلا وبورت دو فينسين.

كما سيتم فرض حظر تجول ليلي في منطقتي ريبوبليك وشاتليه ليه هال في باريس من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا يومي السبت والأحد.