قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان

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شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم / السبت/، سلسلة غارات جوية على مناطق عدة في جنوب لبنان، استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت، وأطراف بلدة برعشيت، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي عدشيت القصير والطيبة.

كما أغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على وادي السلوقي، فيما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج في وادي الحجير ومحيط بلدة شقرا.

وتعرضت منطقة العرايش الواقعة بين بلدتي حاريص وحداثا في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي من العيار الثقيل، استهدف المنطقة من مرابض قوات الاحتلال.

وفي مرجعيون، سُمع إطلاق نار كثيف، بالتزامن مع تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من جهة بلدة الخيام الشرقية باتجاه الأراضي الزراعية في بلدة إبل السقي.

كما نفذ جيش الاحتلال تفجيرا في بلدة طلوسة قضاء مرجعيون، وحلقت مسيرة على علو منخفض فوق بلدات القضاء.

وحلق طيران مسير إسرائيلى فوق مدينة صور و البلدات المحيطة وصولاً حتى ضفتي الليطاني منطقة القاسمية على علو منخفض.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات والمناطق الجنوبية، من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النيران الرشاشة، بالتزامن مع عمليات التمشيط التي تطال الأراضي الزراعية والأحراج؛ ما يزيد من حدة التوتر في المناطق الحدودية.