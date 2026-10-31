الهلال الأحمر يقدم تدخلات إغاثية لمتضرري حادث "الطريق الأوسطي" باتجاه الضبعة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، يتابع فريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري تداعيات حادث تصادم عدة سيارات بعد "كارتة" الطريق الأوسطي باتجاه الضبعة؛ والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويقدم فريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري كافة أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة للمتضررين.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجّهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة؛ للتواجد الميداني ومتابعة تداعيات الحادث، وتقديم كافة أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية، بالإضافة إلى صرف المساعدات العاجلة للمستحقين، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة.

كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.