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موهبة الزمالك على رادار أوروبا.. هل تكون ليلة المقاولون بداية رحلة محمد حمد الاحترافية؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

موهبة الزمالك على رادار أوروبا.. هل تكون ليلة المقاولون بداية رحلة محمد حمد الاحترافية؟

محمد حمد لاعب الزمالك
محمد حمد لاعب الزمالك
محمود أحمد

بدأ اسم محمد حمد لاعب الزمالك الشاب يفرض نفسه بقوة داخل أروقة القلعة البيضاء بعدما خطف الأنظار خلال ظهوره الأخير مع الفريق الأول وقدم أوراق اعتماده بصورة لافتة في وقت بدأت فيه موهبته تجذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية التي تتابع تطوره تمهيدًا لاحتمالية ضمه خلال الفترات المقبلة.

ولم يكن تألق حمد أمام المقاولون العرب مجرد ظهور مميز للاعب صاعد يبحث عن فرصة لإثبات قدراته بل جاء بمثابة نقطة تحول في مسيرته بعدما لعب دورًا حاسمًا في قيادة الزمالك لتحقيق الفوز بنتيجة 2-1 مسجلًا هدفًا وصانعًا آخر ليؤكد امتلاكه مقومات هجومية قد تمنحه مكانة أكبر داخل الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

اهتمام أوروبي يترقب تطور موهبة الزمالك

وبات محمد حمد محل متابعة من ناديين أوروبيين أحدهما في النمسا والآخر في البرتغال بعدما لفتت إمكاناته أنظار المسؤولين عن متابعة المواهب الشابة الذين يراقبون مشاركاته مع الزمالك للوقوف على مدى تطوره الفني وقدرته على الانتقال إلى مستوى تنافسي أعلى.

وبحسب مصدر مقرب من اللاعب فإن الناديين يدرسان إمكانية اتخاذ خطوات أكثر جدية خلال الفترة المقبلة مع وجود احتمالية للتحرك بصورة رسمية في يناير المقبل حال استمرار اللاعب في تقديم مستويات مميزة مع الفريق الأبيض.

ولا تزال التحركات الأوروبية في مرحلة المتابعة وتقييم الإمكانات ولم تصل إلى تقديم عروض رسمية لإدارة الزمالك إلا أن دخول أندية من خارج مصر على خط متابعة اللاعب يعكس حجم الاهتمام الذي بدأ يحظى به بعد ظهوره اللافت في الفترة الأخيرة.

وتتولى شركة وكالة مرتبطة بالمدير الرياضي السابق للزمالك جون إدوارد إدارة ملف اللاعب وهو ما يفتح المجال أمام متابعة مستقبله الاحترافي حال تطور الاهتمام الحالي إلى مفاوضات رسمية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

بنفيكا محطة أوروبية مبكرة في مشوار محمد حمد

ولا يمثل الاهتمام البرتغالي بمحمد حمد أول ارتباط للاعب الشاب بالكرة الأوروبية إذ سبق له خوض تجربة معايشة داخل نادي بنفيكا البرتغالي لمدة أسبوع خلال شهر سبتمبر الماضي بعدما تابعه كشّافو النادي خلال مشاركاته مع الزمالك ومنتخبات الناشئين.

ومثلت تجربة بنفيكا فرصة مهمة للاعب من أجل الاحتكاك بأحد أبرز الأندية الأوروبية المعروفة باكتشاف المواهب الشابة وتطويرها فضلًا عن إظهار قدراته أمام مسؤولي النادي البرتغالي في خطوة عكست مبكرًا وجود اهتمام بإمكاناته الفنية.

ليلة المقاولون تكشف قدرات محمد حمد الهجومية

وجاءت مواجهة المقاولون العرب لتمنح محمد حمد فرصة ذهبية لإظهار إمكاناته بعدما شارك في الشوط الثاني ونجح في تغيير شكل الأداء الهجومي للزمالك ليكون أحد أهم أسباب حصد النقاط الثلاث.

وافتتح اللاعب أهداف الفريق الأبيض في الدقيقة 46 قبل أن يعود ويصنع الهدف الثاني لزميله شيكو بانزا ليجمع بين التسجيل والصناعة في مباراة واحدة ويمنح الجهاز الفني مؤشرات إيجابية بشأن قدرته على تقديم الإضافة عندما يحصل على فرصة المشاركة.

ولم تتوقف بصمة اللاعب عند الهدف والتمريرة الحاسمة بل امتدت إلى أرقامه داخل الملعب بعدما صنع فرصة محققة وقدم تمريرتين حاسمتين إلى جانب نجاحه في تنفيذ 16 تمريرة صحيحة من أصل 17 بنسبة دقة بلغت 94% ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

الزمالك يؤمن موهبته بعقد طويل الأمد

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الأنباء بشأن الاهتمام الأوروبي تبدو إدارة الزمالك في موقف يسمح لها بالحفاظ على حقوقها في اللاعب بعدما نجحت في تجديد تعاقده خلال العام الماضي ليظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2029.

ويمنح العقد طويل الأمد إدارة القلعة البيضاء مساحة أكبر للتحكم في مستقبل اللاعب سواء من خلال الاحتفاظ به والاستفادة من تطوره داخل الفريق الأول أو دراسة أي عروض احترافية محتملة وفقًا للشروط التي تحقق مصلحة النادي واللاعب.

وتدرك إدارة الزمالك أهمية الحفاظ على العناصر الواعدة داخل قطاع الناشئين خاصة في ظل حاجة الفريق إلى الاستفادة من المواهب التي يمكنها تقديم الإضافة الفنية بالتوازي مع إمكانية تحقيق عوائد مالية من الاحتراف الخارجي حال وصول عروض مناسبة.

من ناشئي الزمالك إلى حسابات المنتخبات الوطنية

ويبلغ محمد أحمد حمد شحاتة من العمر 18 عامًا إذ وُلد في 5 أبريل 2008 ويجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي بوسط الملعب سواء في مركز صانع الألعاب أو الجناح وهو ما يمنحه مرونة تكتيكية ويتيح للجهاز الفني الاستفادة من قدراته وفقًا لطبيعة المباريات.

ولم تقتصر مؤشرات تطور اللاعب على مشاركاته مع الزمالك بل امتدت إلى منتخبات الناشئين والشباب بعدما خاض 22 مباراة بقميص منتخب مصر تحت 17 عامًا سجل خلالها أربعة أهداف كما شارك في سبع مباريات مع منتخب تحت 19 عامًا أحرز خلالها أربعة أهداف أيضًا.

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