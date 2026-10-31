التحالف الوطني يطلق القافلة الإغاثية الرابعة عشرة إلى غزة بأكثر من 100 شاحنة

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم السبت، القافلة الإغاثية الرابعة عشرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بمشاركة أكثر من 100 شاحنة محملة بنحو 1400 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة والنقص الحاد في المواد الغذائية والمعيشية داخل القطاع.

وضمت القافلة كميات من المواد الغذائية والدقيق والأغطية والملابس والأدوية والمستلزمات الإغاثية، بمشاركة 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطني، هي: مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة الجود، ومؤسسة حياة كريمة، وبنك الشفاء المصري، وبنك الطعام المصري، وجمعية رسالة، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، ومؤسسة أبو العينين، وجمعية الباقيات الصالحات، وجمعية الأورمان، ومؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية، ومؤسسة صناع الحياة مصر.

وتأتي القافلة امتدادًا للجهود الوطنية المتواصلة التي يقودها التحالف الوطني ومؤسساته لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء في قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وبلغ إجمالي المساعدات التي جرى تسييرها عبر القوافل الإغاثية الثلاث عشرة السابقة نحو 3927 شاحنة، محملة بأكثر من 75 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يعكس استمرار جهود مؤسسات التحالف الوطني في حشد الموارد وتنسيق التدخلات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.