وزير العمل يتابع تداعيات حادث تصادم الطريق الأوسطي

تابع حسن رداد، وزير العمل، تداعيات حادث تصادم عدد من السيارات عقب كارتة الطريق الأوسطي باتجاه الضبعة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

ووجّه الوزير مديرية العمل بمحافظة الجيزة بسرعة اعداد تقرير عاجل ،بشأن الحادث، والتواصل مع الجهات المعنية للوقوف على ملابساته، والتحقق مما إذا كان من بين الضحايا أو المصابين عمال أثناء تأدية عملهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه المتابعة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقدّم وزير العمل خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.