جمال السيد: الأهلي استغنى عن محمد حمد دون أسباب واضحة.. والزمالك ساهم في تطوير مستواه

كشف جمال السيد، المشرف على قطاع الناشئين بنادي مودرن سبورت، عن كواليس انتقال محمد حمد، لاعب الزمالك الحالي، من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي إلى القلعة البيضاء، مؤكدًا أن اللاعب سبق له التواجد في قطاع البراعم بالأهلي خلال فترة عمله بالنادي.

الزمالك

وقال جمال السيد، خلال تصريحاته عبر برنامج «ستاد مصر الناشئين»، إن الأهلي استغنى عن محمد حمد دون أسباب واضحة، لينتقل اللاعب بعدها مباشرة إلى الزمالك، موضحًا أنه من الوارد ألا يكون اللاعب قدم المستوى المميز الكافي خلال وجوده بمرحلة البراعم داخل القلعة الحمراء.

وأضاف أن محمد حمد شهد تطورًا كبيرًا في مستواه بعد انتقاله إلى الزمالك، ونجح في الاستفادة من وجوده داخل قطاع الناشئين بالنادي، حتى تمكن من الوصول إلى الفريق الأول.