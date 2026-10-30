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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب كرة السرعة يتوج بـ 6 ذهبيات في بطولة العالم بالقاهرة

منتخب كرة السرعة
منتخب كرة السرعة
أ ش أ

واصل أبطال المنتخب الوطنى لكرة السرعة تألقهم في منافسات بطولة العالم المقامة حاليًا بالقاهرة، بعدما نجحوا في حصد 6 ميداليات ذهبية في منافسات مختلفة، ليؤكدوا قوة الحضور المصري وقدرة اللاعبين على المنافسة بقوة على منصات التتويج العالمية.

وجاءت الميداليات الذهبية الست عن طريق:

سما منصور، التي حصدت ذهبية السولو ناشئات، بعدما سجلت 507 ضربات.

خديجة غانم، توجت بذهبية السوبر سولو سيدات، برصيد 531 ضربة.

محمد إبراهيم ناجي، حصد ذهبية السوبر سولو رجال، برصيد 604 ضربات.

مهند حازم، فاز بذهبية السولو ناشئين، برصيد 551 ضربة.

علا عبد العظيم، توجت بذهبية السوبر سولو، برصيد 281 ضربة.

يحيى خالد، حصد ذهبية السوبر سبيد سولو رجال، برصيد 317 ضربة.

ويقود منظومة المنتخبات الوطنية علي جمعة، المدير الفني للمنتخبات، ويعاونه رضوى الشرقاوي مدربًا عامًا، وأحمد المجبري وخالد كامل مدربين.

ويضم الجهاز الإداري سارة الوتار مديرًا إداريًا، بينما يتولى عمر أسعد وعمر شيحة المسؤولية الطبية للمنتخبات.

ويعكس هذا الإنجاز المستوى المتميز الذي يقدمه لاعبو المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة، في ظل الطموحات المصرية بمواصلة حصد الميداليات الذهبية وإضافة المزيد من الإنجازات إلى سجل كرة السرعة المصرية.

وتتواصل منافسات البطولة وسط مشاركة دولية واسعة، وتطلعات كبيرة من المنتخب الوطنى لمواصلة اعتلاء منصات التتويج وإثبات ريادته في اللعبة.

أبطال المنتخب الوطنى كرة السرعة بطولة العالم

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