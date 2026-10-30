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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تراهن على نظام هجين يوفر 15% من الوقود

تويوتا الهجينة
تويوتا الهجينة
عزة عاطف

كشفت شركة «تويوتا» اليابانية عن كشف نقاب منظومتها الهجينة المتقدمة من الجيل الجديد، والمعتمدة على محرك أربعة أسطوانات سعة 1.5 لتر تم تطويره خصيصًا لمنظومات الدفع الكهربائي.

تأتي هذه الخطوة لدعم استراتيجية الشركة القائمة على «تعدد المسارات»، والتي تهدف للجمع بين السيارات الكهربائية بالكامل (BEV)، السيارات الهجينة القابلة للشحن بمأخذ كهربائي (PHEV)، والسيارات الهجينة التقليدية (HEV) عبر منصة موحدة قابلة للتعديل.

محرك «1.5 لتر» مستحدث ومكونات كهربائية خفيفة الوزن

صممت «تويوتا» المحرك الجديد سعة 1.5 لتر المكون من أربعة أسطوانات كليًا من الصفر بدلاً من التعديل على المحركات السابقة؛ ليأتي بحجم أصغر بنسبة 10% وارتفاع أقل مقارنة بمحرك الثلاثة أسطوانات الحالي المستخدم في طرازات «ياريس».

ويترافق المحرك الجديد – الذي يتوفر بفئتي التنفس الطبيعي والتوربو – مع محركات كهربائية أخف وزنًا، وحدة تحكم بالقوة (PCU) مصغرة، ووحدات تحويل طاقة معززة بتقنية أشباه الموصلات من كربيد السيليكون (SiC)، مِمَّا يُقلل من الفقد الكهربائي والهيدروليكي بشكل ملحوظ.

وترتكز تحسينات كفاءة استهلاك الوقود بنسبة تتجاوز 15% على أربعة محاور أساسية: تقليل الاحتكاك الميكانيكي، تحسين إدارة الحرارة داخل المحرك، خفض الضياع الكهربائي، وتحسين الانسيابية الهوائية بفضل تقليل ارتفاع غطاء المحرك في التصميم الخارجي.

منصة موحدة وخفض التكاليف الاستثمارية

تُتيح المنصة الموحدة الجديدة مرونة عالية لخطوط الإنتاج في المصانع العالمية؛ إذ يمكن تعديل نسبة إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة بسهولة طبقًا لمتطلبات الأسواق المتغيرة دون الحاجة لتغيير الهيكل الأساسي أو المقاييس الداخلية للمقصورة.

كما تسهم هذه المنصة الهندسية المشتركة في توزيع التكاليف الاستثمارية وتطوير قدرات المكونات الميكانيكية والكهربائية على نطاق واسع، مِمَّا ينعكس على انخفاض التكلفة الإجمالية للإنتاج وزيادة تنافسية الطرازات القادمة في مختلف الأسواق العالمية.

تويوتا الهجينة محرك تويوتا 15 لتر توفير استهلاك الوقود في تويوتا تويوتا للسيارات الكهربائية

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