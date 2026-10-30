إجلاء 25 من أفراد طاقم سفينة تجارية ترفع علم بنما قبالة ساحل مسندم

نجحت البحرية العمانية في إجلاء 25 من أفراد طاقم سفينة تجارية ترفع علم بنما، بعد استهدافها واشتعال النيران فيها على بعد 1.6 ميل بحري قبالة ساحل مسندم.

وذكر مركز الأمن البحري العماني في بيان له أن البحرية نفذت بالتنسيق معه عملية الإجلاء وقدمت الرعاية الطبية اللازمة للطاقم، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت إيران أعلنت في الأسابيع الأخيرة عن اصطدام عدة سفن بألغام بحرية، ما دفع القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سينتكوم) التي تدير العمليات العسكرية في المنطقة، للتأكيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن كل الألغام الواقعة في "طرق العبور الرئيسية" نُزِعَت.

وشكّك المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي في صحة الإعلان الأمريكي قائلا على "إكس" "أثبتوا ادعاءكم بشأن نزع الألغام في هرمز عبر تقديم دليل مستقل، لا عبر البيانات!".