رسالة مؤثره من محمد عبدالمنعم للجماهير المصرية

وجه محمد عبدالمنعم نجم نيس الفرنسي والمنتخب رساله للجماهير المصرية عقب تالقه مع فريقه الحالي

ونشر الحساب الرسمي ل نيس فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”: “لكل المصريين شكرا على دعمكم ووقوفكم جنبي في كل وقت وفي كل لحظة، خليكوا دايما جنبي وان شاء الله مش هكسفكوا، شكرا”

وفي سياق متصل كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تمسك إدارة نادي نيس الفرنسي باستمرار المدافع المصري محمد عبد المنعم ضمن صفوف الفريق، في ظل أهميته بالنسبة إلى خطط النادي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نيس غير مهتمة بالعروض المطروحة للتعاقد مع المدافع المصري، وتعتبره لاعبًا غير قابل للمساس، في إشارة إلى رغبتها في الحفاظ على خدماته وعدم التفريط فيه.