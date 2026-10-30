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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالرحيم العرجون رئيسا للجنه الحكام بالاتحاد المغربي

العرجون
العرجون
ياسمين تيسير

أعلن  الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين عبد الرحيم العرجون رئيسا للجنة الحكام خلفا ل رضوان جيد

وأكد الاتحاد المغربي أن رضوان جيد سيتكلف بموجب مهامه الجديدة بمتابعة برامج تكوين الحكام والتكوين المستمر

ونشر الاتحاد المغربي بيان رسمي جاء كالتالي :

"في إطار جهودها الرامية إلى ضخ دماء جديدة في منظومة التحكيم الوطني، وتعزيز آليات تطويره والارتقاء بمستواه، تعلن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن تعيين عبد الرحيم العرجون مديرا تقنيا وطنيا للتحكيم خلفا لرضوان جيد، الذي أسندت اليه، مهمة الإشراف على التكوين والتكوين المستمر للحكام، بالنظر إلى التجربة المهنية والخبرة التي راكمها في مجال التحكيم قاريا ودوليا".

الاتحاد المغربي العرجون رضوان

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