جدول مباريات اليوم الجمعة.. 3 مواجهات بالدوري المصري وقمة مرتقبة في السعودية

تشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 مجموعة من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف البطولات المحلية والأوروبية والعربية، حيث تتجه الأنظار إلى مواجهة باريس سان جيرمان أمام لوهافر في الدوري الفرنسي إلى جانب القمة السعودية المرتقبة التي تجمع الأهلي والشباب فضلا عن عدد من المباريات المهمة في الدوري المصري والإسباني والتركي.

وتتصدر مواجهة باريس سان جيرمان ولوهافر أبرز مباريات اليوم في الدوري الفرنسي، ضمن منافسات الجولة التاسعة بينما يلتقي ليل مع لانس في مواجهة قوية، ويحل رين ضيفًا على نيس.

وفي الدوري السعودي يخوض الأهلي اختبارا صعبا أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقعهما في جدول الترتيب بينما يلتقي الاتحاد مع أبها ونيوم مع الدرعية.

أما على المستوى المحلي، فتتواصل منافسات الدوري المصري بإقامة ثلاث مواجهات أبرزها لقاء الاتحاد السكندري وطلائع الجيش إلى جانب مباراتي بترول أسيوط أمام الجونة والقناة ضد الشرقية إنبي.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

بترول أسيوط × الجونة – الساعة 5 مساء – ON Sport Max.

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش – الساعة 8 مساء – ON Sport.

القناة × الشرقية إنبي – الساعة 8 مساء – ON Sport Plus.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

أبها × الاتحاد – الساعة 2:30 ظهرا – قناة ثمانية.

الدرعية × نيوم – الساعة 4:50 عصرا – قناة ثمانية.

الشباب × الأهلي – الساعة 8 مساء – قناة ثمانية.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة

لوهافر × باريس سان جيرمان – الساعة 8 مساء – beIN Sports HD 1.

نيس × رين – الساعة 8 مساء – beIN Sports XTRA 3.

ليل × لانس – الساعة 10:05 مساء – beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

فياريال × إسبانيول – الساعة 10 مساء – beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

إيلفيرسبيرج × ماينز – الساعة 9:30 مساء.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم والقنوات الناقلة

قونيا سبور × جالاتا سراي – الساعة 7 مساء – beIN Sports HD 2.

وتحمل مواجهات اليوم أهمية كبيرة للأندية الساعية إلى تحسين مراكزها في جداول ترتيب الدوريات المختلفة وسط ترقب جماهيري لنتائج المباريات خاصة مواجهتي باريس سان جيرمان ولوهافر والأهلي والشباب اللتين تتصدران المشهد الكروي خلال منافسات الجمعة.