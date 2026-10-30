السيد البدوي لـ صدى البلد: سنبدأ تجهيز مرشح لرئاسة الجمهورية من حزب الوفد

قال الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد، حزب الوفد سيخوض انتخابات الرئاسة القادمة وانتخابات المجالس النيابية سواء مجلس النواب أو الشيوخ وانتخابات المحليات.

وأشار السيد البدوي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " إلى أن الحزب السياسي مهمته أن يخوض الانتخابات ، ويستعد كل ٥ سنوات لانتخابات شيوخ ونواب وانتخابات مجالس محلية ، و كل ٦ سنوات لانتخابات رئاسة الجمهورية.

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وأكد رئيس حزب الوفد أن اللائحة التنفيذية لحزب الوفد تعطي الحق لأكثر من مرشح للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية من بين أي عضو من أعضاء حزب الوفد وليس من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ، وهو ما سيتم تعديله اليوم في لائحة حزب الوفد ، و في النهاية الهيئة العليا لحزب الوفد تختار المرشح القادر على قيادة معركة انتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأوضح أننا نستعد الآن لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب ، لأن إعداد النائب يأخذ وقت طويل جدا ، وسنبدأ من عام ٢٠٢٧ إعداد نواب لنا للانتخابات النيابية القادمة سواء شيوخ أو نواب ، ونستعد لانتخابات الرئاسة من خلال الاختيار من بين أكثر من مرشح ، وسنسعى لبعض الأشخاص التي لديها قدرة على المنافسة في انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٣٠ وسنبدأ الاستعداد لانتخابات الرئاسة في عام ٢٠٢٨ حينما تتضح الرؤية.

وكان قد وصل منذ قليل الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد للإدلاء بصوته في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.

وشهد وصول الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد للإدلاء بصوته في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد إقبال كثيف من جانب الوفديين لتقديم التحية له وتقبيله.

وكان قد بدأ عدد من الوفديين التوافد على مقر حزب الوفد بالدقي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد وانتخابات سكرتارية الهيئة الوفدية ، حيث يتم الانتخاب إلكترونيا.

و كانت قد انعقدت الهيئة الوفدية لحزب الوفد اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحًا وذلك لانتخاب 50 عضوًا لعضوية الهيئة العليا للحزب، وانتخاب 5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، فضلًا عن مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات.

وكان الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قد أصدر القرارين رقمي 259 و260 لسنة 2026، بتاريخ 7 أكتوبر 2026، بشأن دعوة الهيئة الوفدية للحزب للانعقاد يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، بمقر الحزب الرئيسي في 1 شارع بولس حنا بالدقي، لانتخاب أعضاء الهيئة العليا للحزب ومناقشة عدد من الملفات التنظيمية والسياسية والمالية، إلى جانب بحث التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للحزب.

ونص القرار رقم 259 على دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، لانتخاب 50 عضوًا لعضوية الهيئة العليا للحزب، وانتخاب 5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، فضلًا عن مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات.

وحدد القرار فترة تلقي طلبات الترشح لعضوية الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية، مرفقة بسيرة ذاتية مفصلة لكل مرشح، حيث يتم استقبال طلبات الترشيح اعتبارًا من العاشرة صباحًا من يوم السبت 10 أكتوبر 2026، ولمدة 6 أيام تنتهي في الخامسة مساء الخميس 15 أكتوبر، على أن تتولى لجنة التنظيم المركزية بالحزب برئاسة السكرتير العام تلقي الطلبات.

كما حدد القرار يومي الجمعة والسبت 16 و17 أكتوبر لتلقي الطعون والتظلمات والبت فيها، على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأحد 18 أكتوبر قبل الخامسة مساء.

وقصر القرار حق الترشح على أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية، كما قصر حضور اجتماع الهيئة الوفدية على الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقادها.

وحدد القرار مبلغ 25 ألف جنيه كرسوم للترشح لعضوية الهيئة العليا، و10 آلاف جنيه رسم الترشح لسكرتارية الهيئة الوفدية، باعتبارهما مساهمة في تغطية تكاليف العملية الانتخابية.

وفي القرار رقم 260 لسنة 2026، دعا رئيس الوفد الهيئة الوفدية إلى اجتماع غير عادي في اليوم نفسه، الجمعة 30 أكتوبر، الساعة العاشرة صباحًا، لمناقشة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للحزب.

واستند القرار إلى المادة 45 من لائحة النظام الداخلي، التي تنص على "تعديل برنامج الحزب أو نظامه الداخلي بدعوة من رئيس الحزب للهيئة الوفدية غير العادية للاجتماع وذلك للنظر في هذا التعديل وإقرارها ويلزم لصحة ذلك أن يحضرها علي الأقل نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها طبقا للمادة العاشرة من هذا النظام والمسددين لإشتراكاتهم حتي تاريخ هذا الإنعقاد وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين".

"أما إقتراحات الأعضاء بتعديل هذا النظام أو برنامج الحزب فيشترط أن يكون المقترح مقدماً من مائتي عضو علي الأقل".

ونص القرار على أحقية أعضاء الهيئة الوفدية في تقديم مقترحات لإدراجها على جدول أعمال الاجتماع غير العادي، شريطة تقديم المقترح كتابة إلى رئيس الحزب من خلال 200 عضو على الأقل، وذلك قبل موعد انعقاد الهيئة الوفدية بعشرة أيام على الأقل.

وأكد القراران أن العمل بهما يبدأ من تاريخ صدورهما، مع إلغاء ما يخالفهما من قرارات.