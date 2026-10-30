القبض على المتهم بالتعدى على أخر بسلاح أبيض في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من إحدى السيدات وأنجالها لقيام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" حال إعتراضه على دفع مبلغ مالى نظير السماح له بتحميل الركاب من موقف السلام بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (سائق "مصاب بجرح قطعى وكسور" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبسؤاله أقر بتضرره من أحد أنجال المشكو فى حقها لقيامه بتاريخ 26 الجارى بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "كتر" لخلافات بينهما حول أولوية تحميل الركاب بالموقف محل عملهما الكائن بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (سائق – مقيم بذات الدائرة) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





