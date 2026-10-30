القبض على المتهمين بسرقة أسلاك من عامود إنارة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بمحاولة سرقة أسلاك كهربائية من أحد أعمدة الإنارة أعلى أحد الكبارى بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة ، الجيزة") ، وتم بإرشادهما ضبط (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أعلى كوبرى أكتوبر بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





