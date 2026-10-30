قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الضرائب العقارية 2026.. آخر موعد لتقديم الإقرار والفئات الملزمة وعقوبة التهرب
تفاصيل قمة الرئيس السيسي ونظيره المجري في بودابست
الرئيس السيسي يوجه الدعوة لنظيره المجري لزيارة مصر
بوتين: روسيا تدعو إلى وقف العمليات القتالية في السودان
شريك غاية في الأهمية.. رئيس المجر يرحب بدعوة الرئيس السيسي لزيارة مصر
رسالة مؤثره من محمد عبدالمنعم للجماهير المصرية
بدون مصدر دخل.. دعم مالي لفاقدي العائل بمشروع قانون صندوق دعم الأسرة
تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري وإصابة 4 أشخاص
مراسم استقبال رسمية لـ الرئيس السيسي أمام مبنى البرلمان المجري العريق
السيد البدوي لـ صدى البلد: سنبدأ تجهيز مرشح لرئاسة الجمهورية من حزب الوفد
الرئيس الصيني يطيح بـ 33 مسؤولا في أكبر حملة تطهير داخل الحزب الشيوعي الحاكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة أسلاك من عامود إنارة في الجيزة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بمحاولة سرقة أسلاك كهربائية من أحد أعمدة الإنارة أعلى أحد الكبارى بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة ، الجيزة") ، وتم بإرشادهما ضبط (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أعلى كوبرى أكتوبر بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أسلاك كهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيكو بانزا

واقعة البوكسر.. تقرير الحكم يحسم عقوبة شيكو بانزا

مظاهرات الحريديم في إسرائيل

فوضى في شوارع إسرائيل.. مظاهرات الحريديم تتحول لمواجهات وإصابة صحفية وشرطي

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

سعر الذهب

تفاصيل أعلى عيار ذهب في الصاغة الآن

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

عمر مرموش

المهاجم الوهمي إلى وسط الملعب.. كيف غير مرموش شكل توتنهام أمام تشيلسي؟

ترشيحاتنا

إندونيسيا

إندونيسيا تطلق مشروعا للاستفادة من زيوت الطهي المستعملة في إنتاج وقود الطيران المستدام

أرشيفي

الدفاع المدني السعودي يعلن إطلاق إنذار منطقة جازان

الصين

الصين تعرب عن معارضتها للممارسات الأمريكية المعيقة لشركات الاتصالات الصينية

بالصور

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد