تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري وإصابة 4 أشخاص

أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الدائري، في الاتجاه المؤدي إلى منطقة المعادي، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كواليس الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الدائري، ووجود عدد من المصابين بموقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الواقعة، وجرى إخطار الإدارة العامة للمرور، حيث تم الدفع بأوناش لرفع حطام السيارتين وآثار التصادم من الطريق، والعمل على تسيير حركة المرور ومنع حدوث تكدسات أمام قائدي المركبات.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير المحضر القانوني بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.