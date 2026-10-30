لا نريد تغييرات مفاجئة.. نجم مانشستر يونايتد يدعم استمرار كاريك

أكد يوري تيليمانس، لاعب مانشستر يونايتد، تمسكه باستمرار مايكل كاريك في منصبه المدير الفني للفريق، مشددًا على أن الشياطين الحمر لا يحتاجون إلى تغييرات جذرية في الوقت الحالي، وإنما يتطلب الوضع تحقيق الاستقرار والعمل على تصحيح المسار بعد البداية المتعثرة للموسم.

ويعيش مانشستر يونايتد فترة صعبة خلال الموسم الحالي، بعدما احتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب مرور ثماني جولات، لم يحقق خلالها سوى انتصار واحد، في بداية مخيبة لآمال جماهيره.

ولم يتمكن الفريق من تحقيق أي فوز في آخر ثماني مباريات خاضها بمختلف المسابقات، بعدما تعادل في ثلاث مواجهات وتلقى خمس هزائم، وهي أطول سلسلة سلبية له منذ أكتوبر ونوفمبر عام 1988، عندما فشل في الفوز خلال تسع مباريات متتالية.

وزادت معاناة الشياطين الحمر بعد تلقي هزيمتين ثقيلتين في آخر مباراتين، بالخسارة أمام كومو بنتيجة 4-1، ثم السقوط أمام بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، ليقترب الفريق من معادلة رقم سلبي يعود إلى عام 1961، عندما خسر ثلاث مباريات متتالية بفارق ثلاثة أهداف على الأقل في مختلف البطولات.

مستقبل كاريك

ورغم تزايد الضغوط المحيطة بمستقبل مايكل كاريك، فإن المدرب سيواصل قيادة الفريق في المواجهة المقبلة أمام تشيلسي، المقرر إقامتها يوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج"، وسط تكهنات بشأن إمكانية رحيله، وارتباط عدد من المدربين بتولي المهمة، أبرزهم أنطونيو كونتي وإيدي هاو ويوليان ناجلسمان.

وفي المقابل، يرى تيليمانس أن استمرار كاريك يمثل الخيار المناسب في الوقت الحالي، مؤكدًا ثقته في قدرته على إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

وقال تيليمانس في تصريحات لشبكة "TNT Sports": "لقد جئت إلى هنا بفضله جزئيًا، لأنه كان يريد وجودي ومساعدة الفريق، لذلك أنا سعيد جدًا باستمراره. نحن كلاعبين لا نريد تغييرات مفاجئة".

وأضاف: "لا نريد تغييرًا جذريًا قد يزيد الأمور اضطرابًا عما هي عليه الآن. نحن بحاجة إلى الاستقرار، ومواصلة العمل الجاد، وأعتقد أن الأمور ستتحسن في مرحلة ما".

وتابع: "منذ انضمامي، كان كاريك دائمًا يعمل بجدية، وحاول وضع نظام تكتيكي يشعر جميع اللاعبين بالراحة في العمل ضمن إطاره. لقد انضممت إلى الفريق هذا الصيف بعدما اقتنعت بمشروعه ورغبتي في المساهمة بمساعدة الفريق".

واختتم حديثه بشأن مدربه قائلًا: "لا يمكنني الحديث عنه إلا بإيجابية، وهذا هو موقف الجميع داخل غرفة الملابس. علينا أن نتكاتف لتجاوز هذه المرحلة وتصحيح المسار".