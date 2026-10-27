مانشستر يونايتد يقرر الإبقاء على مايكل كاريك مدربًا للفريق

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن إدارة مانشستر يونايتد قررت بالفعل الإبقاء على مايكل كاريك مديرًا فنيًا للفريق، مشيرًا إلى أن الإدارة أبلغت اللاعبين بقرار استمرار المدرب خلال الفترة المقبلة.

مايكل كاريك

ويأتي القرار في ظل حالة من الجدل حول مستقبل كاريك، بعد تراجع نتائج الفريق وتصاعد الضغوط الجماهيرية بسبب الأداء، ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن قدرة المدير الفني على إعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

وكانت خسارة مانشستر يونايتد أمام بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب أولد ترافورد يوم 25 أكتوبر، قد زادت من حدة الانتقادات الموجهة للفريق، لتترقب الجماهير مدى قدرة كاريك على تصحيح الأخطاء وتحسين النتائج خلال المباريات المقبلة.