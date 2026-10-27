مصدر مقرب من أحمد رضا: اللاعب لم يطلب الرحيل عن الأهلي ويتمسك بفرصة إثبات نفسه

كشف مصدر مقرب من أحمد رضا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد بشأن رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء، عقب الأزمة التي نشبت بينه وبين الحسين عموتة، المدير الفني للفريق.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن أحمد رضا لم يطلب مغادرة الأهلي، مشددًا على أن اللاعب يتقبل ما حدث، ويسعى إلى تجاوز الأزمة والتركيز على مشواره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

أحمد رضا يتقبل عقوبة الـ150 ألف جنيه

وأوضح المصدر أن اللاعب تقبل العقوبة المالية الموقعة ضده، والتي تبلغ 150 ألف جنيه، على خلفية دخوله في مشادة مع الحسين عموتة، مؤكدًا احترامه للقرارات المتخذة داخل النادي.

وأشار إلى أن أحمد رضا لا يفكر في الرحيل عن الأهلي بسبب هذه الأزمة، ويتمسك بالاستمرار ضمن صفوف الفريق، في انتظار الحصول على فرصة جديدة لإثبات قدراته الفنية.

اللاعب ينتظر الفرصة للعودة بقوة

وأضاف المصدر أن أحمد رضا يتطلع إلى استغلال الفرصة التي سيحصل عليها خلال الفترة المقبلة، من أجل تقديم مستويات قوية والمساهمة في تحقيق أهداف الأهلي، مؤكدًا أن طموحه يتمثل في إثبات نفسه داخل الفريق وحجز مكانة مؤثرة في حسابات الجهاز الفني.

ويأمل اللاعب في طي صفحة الأزمة والتركيز على التدريبات والمباريات المقبلة، سعيًا إلى تقديم انطلاقة قوية بقميص المارد الأحمر، وإنهاء الجدل المثار حول مستقبله مع النادي.