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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كواليس عقوبة أحمد رضا في الأهلي.. حقيقة الخلاف مع عموتة ووائل جمعة يحكم السيطرة

أحمد رضا
أحمد رضا
محمود أحمد

تتجه إدارة الكرة بالنادي الأهلي إلى حسم ملف أحمد رضا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بقرار تأديبي جديد في إطار مساعيها لفرض حالة من الانضباط داخل غرفة الملابس بعد التطورات التي صاحبت استبعاد اللاعب من مواجهة القناة وما أثير عقب ذلك بشأن علاقته بالجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة.

وبحسب مصدر مسؤول بالنادي الأهلي فإن إدارة الكرة استقرت على توقيع عقوبة مالية على اللاعب بسبب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على أن يتم اتخاذ القرار بصورة رسمية وإبلاغ أحمد رضا بقيمة العقوبة وأسبابها خلال الساعات المقبلة وفقا لما تقتضيه لائحة الانضباط المعمول بها داخل الفريق.

ولا تتوقف أهمية القرار عند العقوبة المنتظرة إذ يأتي في توقيت يسعى فيه الأهلي إلى إغلاق أي ملفات جانبية قد تؤثر على تركيز اللاعبين خاصة مع استمرار منافسات الدوري المصري واقتراب مواجهة مودرن سبورت التي تمثل محطة جديدة للفريق في مشواره بالمسابقة.

السوشيال ميديا وراء العقوبة.. وحقيقة الخلاف مع عموتة

كشف المصدر أن العقوبة التي تستعد إدارة الكرة لتوقيعها على أحمد رضا ترتبط باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي نافيا أن يكون القرار نتيجة مشادة وقعت بين اللاعب والحسين عموتة كما تردد خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن ما جرى لا يتعلق بمواجهة مباشرة بين لاعب الوسط والمدير الفني وإنما بدأ عقب قرار استبعاد أحمد رضا من قائمة الأهلي لمباراة القناة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وبحسب الرواية التي نقلها المصدر أبدى اللاعب عدم رضاه عن قرار الاستبعاد ورفض مصافحة أحد أعضاء الجهاز الفني المعاون بعدما علم بخروجه من حسابات المباراة وهو ما دفع عموتة إلى مطالبته بأداء تدريبات منفردة داخل صالة الألعاب الرياضية باستاد مختار التتش.

وشدد المصدر على أن الواقعة لم تشهد مشاجرة بين اللاعب والمدير الفني مؤكدا أن الحديث عن وجود صدام مباشر بين الطرفين لا يعكس حقيقة ما حدث.

إدارة الكرة تغلق باب الاجتهادات داخل غرفة الملابس

يبدو أن إدارة الكرة بالأهلي تسعى من خلال التعامل مع واقعة أحمد رضا إلى توجيه رسالة واضحة بشأن ضرورة الفصل بين ردود الفعل الشخصية والالتزامات المفروضة على اللاعبين باعتبارهم جزءا من منظومة جماعية.

فقرار الاستبعاد من المباريات يظل من اختصاص الجهاز الفني وفقا لرؤيته الفنية واحتياجات الفريق بينما يتعين على اللاعبين التعامل مع هذه القرارات في إطار القواعد الداخلية بعيدا عن أي تصرفات قد تفتح الباب أمام أزمات جديدة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل الضغوط المصاحبة للمنافسة على الدوري حيث لا تقتصر مسؤولية الجهاز الفني على اختيار التشكيل وإدارة المباريات بل تمتد إلى الحفاظ على استقرار المجموعة وضمان التزام جميع العناصر بالتعليمات.

وكيل اللاعب يتحرك لاحتواء الأزمة

وفي تطور متصل أجرى وكيل أحمد رضا اتصالات خلال الساعات الماضية في محاولة لاحتواء الموقف وإنهاء الأزمة بما يساعد اللاعب على استعادة تركيزه والعودة إلى المنافسة على فرصة المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يحتاج فيه اللاعب إلى تجاوز تداعيات استبعاده من مواجهة القناة والتعامل مع المرحلة المقبلة باعتبارها فرصة جديدة لإثبات قدرته على استعادة مكانه في حسابات الجهاز الفني.

ولا يعني التحرك لاحتواء الأزمة بالضرورة التراجع عن العقوبة المنتظرة إذ تشير المعلومات المتاحة إلى أن إدارة الكرة تتجه إلى تطبيق اللائحة بينما تستهدف الاتصالات إنهاء التوتر المحيط بالواقعة وعدم السماح باستمرارها على حساب الاستعداد للمباريات المقبلة.

وائل جمعة يوجه تحذيرا للاعبين بسبب مواقع التواصل الاجتماعي

بالتزامن مع ملف أحمد رضا وجه وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي تحذيرا شديد اللهجة إلى لاعبي الفريق بشأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لهذا الملف وعدم نشر رسائل أو تعليقات تتعلق بالأمور الفنية أو القرارات الداخلية للجهاز الفني.

ويحمل هذا التحذير دلالة تتجاوز الواقعة الفردية إذ يعكس رغبة إدارة الكرة في منع تكرار مواقف قد تؤدي إلى تأويلات أو تفسيرات مختلفة بشأن ما يدور داخل الفريق خاصة عندما ترتبط المنشورات بقرارات الاستبعاد أو المشاركة أو العلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني.

وتفرض طبيعة العمل داخل فريق بحجم الأهلي قدرا كبيرا من الالتزام لا يقتصر على التدريبات والمباريات وإنما يشمل أيضا طريقة تعامل اللاعبين مع المعلومات والأحداث المرتبطة بالفريق خارج الملعب.

وفي ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي يمكن لأي رسالة أو تعليق أن يتحول إلى مادة للنقاش حتى لو لم يتضمن إشارة مباشرة إلى واقعة بعينها. لذلك تسعى إدارة الكرة إلى وضع حدود واضحة لما يمكن نشره بشأن الشؤون الفنية والداخلية حفاظا على تركيز اللاعبين واستقرار المجموعة.

مواجهة مودرن سبورت.. اختبار جديد لتركيز الأهلي

ويستأنف الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة مودرن سبورت المقررة الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري في وقت يعمل فيه الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين للمباراة وإبعاد الفريق عن أي مؤثرات خارج الملعب.

وتأتي المواجهة المقبلة في توقيت مهم بالنسبة للجهاز الفني الذي يحتاج إلى تركيز المجموعة بالكامل على الجوانب الفنية والبدنية مع استمرار المنافسة على مراكز المقدمة في جدول الترتيب.

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