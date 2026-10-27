قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: علينا إيجاد طرق نقل جديدة للغاز.. وأمير قطر يلتقي بيزشكيان
عبد الغفار يبحث مع ممثل الصحة العالمية مستجدات الأنشطة الإنسانية في غزة والسودان
دون الـ 56 .. هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
التحالف يعلن اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه الرياض
شركة تجسس إسرائيلية تستهدف مستخدمي ستارلينك في أكثر من 100 دولة
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية بشأن نهر النيل.. والتعاون يعزز التنمية والاستفرار
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات شراكة لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل
نتنياهو يدلي بصوته في القدس المحتلة ويطلق نداء طوارئ.. وإقبال تاريخي يهز انتخابات الكنيست
بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة
سلطات موناكو تحتجز رجلًا على خلفية وفاة أحد أفراد الأسرة الأميرية
دون إصابات .. وكيل تعليم أسيوط يتفقد جهود السيطرة على حريق بمدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية
وزير الخارجية: نستهدف توسيع محفظة مشروعات بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز الاستثمارات التنموي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القصبي: حقوق المواطن في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة على رأس أولويات لجنة حقوق الإنسان والتضامن

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي
فريدة محمد

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن اللجنة أمامها مهام عديدة ومسؤوليات كبيرة لصالح المواطن المصري في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعليم والصحة والثقافة والرياضة، وغيرها من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور المصري، مشددا على أن المواطن يجب أن يكون محور الاهتمام في جميع الملفات التي تتناولها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، ووضع برنامج متكامل لتنفيذ المهام الموكلة إليها وفقا لخطط زمنية محددة، بما يضمن متابعة الملفات المطروحة وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابيا على حياة المواطنين.

وأوضح القصبي أن اللجنة تعمل على إعداد خطة شاملة تتضمن أولويات عملها خلال الفترة المقبلة، في ضوء اختصاصاتها الدستورية واللائحية، وبما يحقق التكامل بين مختلف الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، مع مراعاة احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في مختلف القطاعات.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي إلى أن خطة العمل تتضمن عددا من المحاور الأساسية، تشمل المهام المنوطة باللجنة، والدراسات ذات الأثر التشريعي، ومشروعات القوانين التي تدخل في نطاق اختصاصها، إلى جانب المؤتمرات والاتفاقيات الدولية، وإبداء الرأي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للدولة، فضلا عن الموضوعات التي تستجد خلال دور الانعقاد.

وأكد القصبي أهمية التنسيق بين خطط عمل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، بما يحقق التنوع والتكامل في مناقشة القضايا المختلفة، ويسهم في وضع رؤية متكاملة للتعامل مع الملفات التي تمس حياة المواطن المصري بصورة مباشرة.

ولفت إلى أن طبيعة المرحلة الحالية، وما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة، تفرض ضرورة تعزيز الاهتمام بالقضايا الداخلية التي تمس المواطنين، والعمل على ترسيخ الحقوق الدستورية، وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، باعتبارها ركائز أساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

وشدد رئيس اللجنة على أن خطة العمل يجب أن تستند إلى أولويات واضحة وجداول زمنية محددة، تتيح متابعة تنفيذ المهام وتقييم ما يتحقق من نتائج، بما يعزز دور مجلس الشيوخ في دراسة القضايا المجتمعية وتقديم الرؤى والمقترحات التي تدعم جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

واختتم القصبي بالتأكيد على أهمية أن تعكس خطة عمل اللجنة احتياجات المواطن المصري في مختلف المجالات، وأن تضع حقوقه الدستورية والاجتماعية في مقدمة الأولويات، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

عبد الهادي القصبي حقوق الإنسان مجلس الشيوخ التضامن الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ناهد السباعي

ناهد السباعي: تجربتي كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة ممتعة| خاص

صابرين

صابرين تدافع عن منى زكي بسبب أم كلثوم.. تفاصيل

النجمة ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز لـ«صدى البلد»: سعيدة بتكريمي عن «خلي بالك من نفسك» و«وننسى اللي كان».. (خاص) (فيديو)

بالصور

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ.. هل الأرقام دقيقة؟

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد