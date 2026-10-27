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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

شباب الشيوخ تناقش خطة عمل دور الانعقاد الثاني

لجنة الشباب بمجلس الشيوخ
لجنة الشباب بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، خطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، والتي تتضمن استكمال نظر الملفات التي تم طرحها خلال الدور الأول، إلى جانب طرح ملفات مستحدثة تدخل ضمن اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تشمل التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة، ورعاية النشء والشباب، والهيئات الرياضية والشبابية، وتشجيع الاستثمار والممارسة الرياضية، وملفات اللجنة الأولمبية والبارالمبية واتحادات اللعبات والبطولات الرياضية.

وكشف هاني العتال، وكيل اللجنة، أن الخطة تتركز على محور الشباب وتنظيم العمل التطوعي وتفعيله كأداة للتنمية المجتمعية، وبناء الوعي لدى الشباب والأسرة نحو مخاطر السوشيال ميديا، وتطوير دور مراكز الشباب في نشر الثقافة والإبداع، والتوسع في برامج ريادة الأعمال الشبابية ودعم الابتكار في إطار التنمية المستدامة، وتنمية مهارات الشباب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ورعاية وتمكين الشباب من ذوي القدرات الخاصة ودمجهم مجتمعياً.

وفي محور الرياضة، أكد العتال، أن الخطة تتضمن تعظيم الاستثمار الرياضي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، ودراسة إنشاء شركات للأندية الجماهيرية، والتوسع في إنشاء القرى الأولمبية بالمحافظات، ووضع استراتيجية وطنية للإعلام الرياضي.

دعم القطاع الرياضي

وأشار هاني العتال، إلى أهمية العمل على تعظيم موارد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بما يساهم في تغطية احتياجاتها، وللقيام بدورها المنوط بها في دعم القطاع الرياضي.

وشدد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو توجيه أي فائض مالي في مركز شباب إلى المراكز الأخرى التي تعاني من نقص في الموارد.

لجنة الشباب الشيوخ مركز شباب القطاع الرياضي

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