وزيرة الإسكان لـ"صدى البلد": تنفيذ 100 ألف وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص.. وإطلاق نظامي "الإيجار" و"الإيجار التمليكي" قريبا

قالت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان أن مشروع إنشاء وحدات سكنية لمنخفضي الدخل يتم الإعداد له من فترة لافتا ان حيث تم طرح الإعلان للمطورين العقاريين لقيام بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان لإنشاء وحدات سكنية لمنخفضي الدخل.

وأضافت في تصريحات خاصة لصدى البلد أن الاتفاق يعتمد على منح المطورين العقاريين قطع أراضٍ لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات تصل إلى نحو 90 متراً مربعاً وفق أنماط معمارية حديثة.

الوحدات مخصصة لنظام التمويل العقاري المدعم من صندوق الإسكان الاجتماعي

وأكدت أن هذه الوحدات مخصصة لنظام التمويل العقاري بحد أقصى للدعم المقدم من صندوق الإسكان الاجتماعي يتراوح حول 180 ألف جنيه للوحدة الواحدة.

وأضافت أن بنود الاتفاق تتيح تخصيص ما نسبته 20% من مساحة المشاريع للاستخدام التجاري والإداري، بما يضمن تحقيق هامش ربح عادل للمطورين العقاريين ويشجع الاستثمار في قطاع الإسكان الاجتماعي.

وأشارت الي انه جرى التوافق مع نحو 17 مطوراً عقارياً للتنفيذ في مواقع متميزة داخل 8 مدن جديدة، أبرزها: العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، حدائق العاصمة، أسيوط، وسوهاج.

لافتا انه يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رسمياً عمليات تسليم الوحدات للمستحقين وضبط آليات الطرح.

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى المبادرة الجديدة المقررة وفق التكليفات الرئاسية لإنشاء مليون وحدة سكنية؛ حيث تقرر بدء تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بشراكة مباشرة مع القطاع الخاص.

كما أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق محاور إضافية تشمل نظام "الإيجار" و"الإيجار التمليكي"، وذلك بالتنسيق المشترك بين صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لخلق حلول سكنية متنوعة تناسب مختلف الشرائح.