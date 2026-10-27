قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيول تحاصر إيلات.. إسرائيل تغلق جميع الطرق المؤدية إلى المدينة بسبب الأمطار الغزيرة
استعدادا لإطلاق مشروع حصين.. مفتي الجمهورية يستقبل محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب
انتخابات الكنيست.. 3.2 مليون ناخب يدلون بأصواتهم وسط ترقب اليمين لمصير حكومة الاحتلال
وزير الخارجية: الطلاب المتفوقين ثروة قومية وركيزة أساسية في بناء المستقبل
خامنئي يبحث شروط إنهاء الحرب مع واشنطن
البحرية الإيرانية: حريق بناقلة نفط اصطدمت بألغام بحرية في هرمز
بيان رسمي من رابطة الدوري الإسباني للاعتذار عن إساءة مبابي للزعيم الصيني
بسبب التوقيت الشتوي.. الأعلى للإعلام: عودة موعد انتهاء بث البرامج الرياضية إلى الساعة 12 منتصف الليل بدلا من الواحدة صباحًا
أستاذ علوم سياسية: انتخابات الكنيست الـ 26 هي الأهم في تاريخ إسرائيل
وزير الخارجية يلتقي أوائل الجامعات المصرية ويعلن تنظيم نماذج محاكاة للأزمات الدولية
ماريا زاخاروفا: هوس الغرب بتدمير روسيا مرض تاريخي مزمن.. وأكثر من 35 ألف عقوبة لن تكسر سيادتنا
إحباط محاولة طعن زعيم حزب معارض في تل أبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة الإسكان لـ"صدى البلد": تنفيذ 100 ألف وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص.. وإطلاق نظامي "الإيجار" و"الإيجار التمليكي" قريبا

المهندسة راندة المنشاوي
المهندسة راندة المنشاوي
كتب محمود مطاوع

قالت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان أن مشروع إنشاء وحدات سكنية لمنخفضي الدخل يتم الإعداد له من فترة لافتا ان حيث تم طرح الإعلان للمطورين العقاريين لقيام بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان لإنشاء وحدات سكنية لمنخفضي الدخل. 

وأضافت في تصريحات خاصة لصدى البلد أن الاتفاق يعتمد على منح المطورين العقاريين قطع أراضٍ لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات تصل إلى نحو 90 متراً مربعاً وفق أنماط معمارية حديثة.

الوحدات مخصصة لنظام التمويل العقاري المدعم من صندوق الإسكان الاجتماعي

وأكدت أن هذه الوحدات مخصصة لنظام التمويل العقاري بحد أقصى للدعم المقدم من صندوق الإسكان الاجتماعي يتراوح حول 180 ألف جنيه للوحدة الواحدة.

وأضافت أن بنود الاتفاق تتيح تخصيص ما نسبته 20% من مساحة المشاريع للاستخدام التجاري والإداري، بما يضمن تحقيق هامش ربح عادل للمطورين العقاريين ويشجع الاستثمار في قطاع الإسكان الاجتماعي.

وأشارت الي انه جرى التوافق مع نحو 17 مطوراً عقارياً للتنفيذ في مواقع متميزة داخل 8 مدن جديدة، أبرزها: العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، حدائق العاصمة، أسيوط، وسوهاج.

لافتا انه يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رسمياً عمليات تسليم الوحدات للمستحقين وضبط آليات الطرح.

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى المبادرة الجديدة المقررة وفق التكليفات الرئاسية لإنشاء مليون وحدة سكنية؛ حيث تقرر بدء تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بشراكة مباشرة مع القطاع الخاص.

كما أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق محاور إضافية تشمل نظام "الإيجار" و"الإيجار التمليكي"، وذلك بالتنسيق المشترك بين صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لخلق حلول سكنية متنوعة تناسب مختلف الشرائح.

المهندسة راندة المنشاوي وحدات سكنية منخفضي الدخل هيئة المجتمعات العمرانية منح المطورين العقاريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

ترشيحاتنا

ندوة

«أسس بناء أسرة سليمة مستقرة».. ندوة بإعلام دمياط

ميناء دمياط

تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محافظ الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟.. أسباب نفسية

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد