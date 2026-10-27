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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار
محمد غالي

تتجه أنظار المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة إلى تفاصيل إعلان «سكن لكل المصريين 9»، مع اقتراب انتهاء فترة التقديم وضرورة استكمال إجراءات الحجز قبل الموعد المحدد.

ويزداد اهتمام المتقدمين بمعرفة قيمة التأمين والإيجار الشهري، وشروط الاستحقاق، ومساحات الوحدات المتاحة، إلى جانب الفروق بين نظام الإيجار ونظام الإيجار المنتهي بالتملك.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار

ويتضمن الطرح 25 ألف وحدة سكنية موزعة على نظامين للتعاقد، بما يتيح للمواطنين الاختيار وفقا للشروط المحددة لكل نظام، مع ضرورة مراجعة كراسة الشروط والتأكد من استيفاء المتطلبات قبل انتهاء المهلة المقررة.

آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 9

من المقرر أن ينتهي التقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 9» يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026، وفقا للمواعيد المعلنة للطرح الذي بدأ استقبال طلباته خلال شهر سبتمبر الماضي.

ويتعين على الراغبين في الحجز مراجعة كراسة الشروط الخاصة بالنظام المستهدف، والتأكد من تجهيز المستندات المطلوبة واستيفاء شروط السن والدخل وغيرها من الضوابط، قبل انتهاء فترة التقديم.

تفاصيل طرح 25 ألف وحدة سكنية

يتضمن الإعلان الجديد 25 ألف وحدة سكنية موزعة بين نظام الإيجار ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، وفقا للتفاصيل المعلنة.

- 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويخضع كل نظام لشروط وإجراءات تعاقد محددة، لذلك يجب على المتقدم الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالنظام الذي يرغب في الاستفادة منه.

ولا يسمح بالتقديم على نظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك معا ضمن الطرح نفسه، وفقا للضوابط المعلنة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار

قيمة تأمين شقق سكن لكل المصريين 9

حدد الطرح مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين لحجز الوحدة السكنية بنظام الإيجار، بما يعادل قيمة 3 أشهر من الإيجار المحدد للوحدة وفقا للتفاصيل المعلنة.

ويمكن استرداد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض طلب الحجز، وفقا للشروط والأحكام المنظمة للإعلان وإجراءات التعاقد.

وينبغي للمتقدمين مراجعة كراسة الشروط لمعرفة آلية سداد التأمين وإجراءات استرداده والحالات التي تنطبق عليها القواعد المحددة.

قيمة إيجار شقق الإسكان الاجتماعي 2026

تحدد القيمة الإيجارية لوحدات الإسكان الاجتماعي وفقا للضوابط الواردة في الإعلان وكراسة الشروط، مع مراعاة دخل الأسرة وشروط الاستفادة من النظام المطروح.

وبحسب البيانات المعلنة، لا تتجاوز نسبة المبلغ المستقطع شهريا لسداد الإيجار 25% من إجمالي دخل المتقدم، مع حد أدنى يبلغ 1500 جنيه داخل المحافظات.

وتختلف التفاصيل المتعلقة بالقيمة الإيجارية وفقا للوحدة ونظام التعاقد، لذلك يتعين على الراغبين في الحجز مراجعة البيانات الخاصة بالوحدة المستهدفة قبل استكمال الإجراءات.

أماكن ومساحات شقق سكن لكل المصريين 9

يتضمن الطرح وحدات سكنية موزعة على المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب وحدات منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفقا للأرقام المعلنة.

وتشمل البيانات الخاصة بالوحدات ما يلي.

- 8464 وحدة سكنية بالمحافظات.
- 3256 وحدة سكنية بالمدن الجديدة.
- 3280 وحدة منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
- 8384 وحدة بمساحة 90 مترا مربعا.
- 80 وحدة بمساحة 75 مترا مربعا بالمحافظات.

ويتعين الرجوع إلى كراسة الشروط للتعرف على المواقع التفصيلية للوحدات المتاحة، ومساحاتها، وشروط التخصيص، والتأكد من توافق الوحدة المطلوبة مع نظام التعاقد الذي يرغب المواطن في التقديم عليه.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار

تتضمن ضوابط التقديم على وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من الشروط التي تستهدف تنظيم الاستفادة من الوحدات وتوجيهها إلى الفئات المستحقة.

وتشمل أبرز الشروط المعلنة ما يلي.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 35 عاما عند نهاية الإعلان الخاص بوحدات صندوق الإسكان الاجتماعي.
- ألا يتجاوز صافي إجمالي مصادر الدخل الحد الأقصى المقرر، والبالغ 16 ألف جنيه شهريا للأسرة.
- الالتزام بالضوابط والشروط الواردة في كراسة الشروط.
- تقديم المستندات المطلوبة لإثبات الهوية والدخل والحالة الاجتماعية.

وتختلف بعض الضوابط المنظمة لنظام الإيجار المنتهي بالتملك عن شروط نظام الإيجار، ولذلك يجب مراجعة كراسة الشروط الخاصة بكل نظام قبل تقديم الطلب.

خطوات يجب اتباعها قبل انتهاء الحجز

مع اقتراب الموعد النهائي للتقديم في 28 أكتوبر 2026، ينصح الراغبون في الاستفادة من المبادرة بمراجعة شروط الاستحقاق والتأكد من توافق بياناتهم مع متطلبات الإعلان، إلى جانب تجهيز المستندات المطلوبة والاطلاع على تفاصيل الإيجار والتأمين ونظام التعاقد.

كما ينبغي التأكد من صحة البيانات المسجلة أثناء التقديم، ومتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتحقق من أي تحديثات تتعلق بالمواعيد أو الشروط أو إجراءات الحجز.

وحدات سكنية مدعومة سكن لكل المصريين 9 والإيجار الشهري قيمة التأمين الإيجار المنتهي بالتملك

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