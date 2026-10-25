المغرب 05:09 مساءً.. مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي الأسبوع المقبل

تستعد مصر للعودة إلى التوقيت الشتوي مع نهاية شهر أكتوبر 2026 وفقا للقواعد المنظمة لتغيير الساعة الرسمية في البلاد، ويترتب على هذا التغيير تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الخلف بما يؤثر على المواعيد اليومية للمواطنين ومواعيد العمل والدراسة والتنقل فضلا عن الأجهزة الإلكترونية والخدمات المرتبطة بالتوقيت المحلي.

التوقيت الشتوي

ومن المقرر بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الجمعة 30 أكتوبر 2026 حيث يتم تأخير الساعة عند منتصف الليل بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر من الساعة 12 صباحا إلى الساعة 11 مساء من اليوم نفسه، ويأتي ذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للعمل بالتوقيت الصيفي في مصر.

يأتي هذا التحول بعد 6 أشهر من تطبيق التوقيت الصيفي الذي بدأ يوم الجمعة 24 أبريل 2026 مع تقديم الساعة 60 دقيقة، ومع اقتراب موعد التغيير تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن موعد انتهاء التوقيت الصيفي وطريقة ضبط الهواتف المحمولة والتأكد من توافق المواعيد المسجلة مع النظام الجديد.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 وفقا للموعد المحدد لتغيير الساعة خلال العام، ويجري تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل بنهاية الخميس 29 أكتوبر لتعود الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الحادية عشرة مساء.

وتتكرر الساعة الحادية عشرة مساء خلال ليلة الانتقال إلى التوقيت الشتوي بدلا من الانتقال مباشرة إلى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وتتمثل أبرز المعلومات المتعلقة بتغيير الساعة فيما يلي.

- موعد بدء التوقيت الشتوي الجمعة 30 أكتوبر 2026.

- موعد تأخير الساعة منتصف الليل بنهاية الخميس 29 أكتوبر.

- مقدار التغيير تأخير الساعة 60 دقيقة.

- موعد بدء التوقيت الصيفي السابق الجمعة 24 أبريل 2026.

- القانون المنظم للتوقيت القانون رقم 24 لسنة 2023.

ويتيح تحديد موعد ثابت لتغيير الساعة للمواطنين والمؤسسات الاستعداد للانتقال بين التوقيتين ومراجعة المواعيد والأجهزة التي تعتمد على التوقيت الرسمي.

التوقيت الشتوي

متى ينتهي التوقيت الصيفي في مصر 2026

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بنهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر والذي يوافق 29 أكتوبر 2026، ويعقب ذلك تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارا من الجمعة 30 أكتوبر بعد تأخير الساعة الرسمية 60 دقيقة.

كان التوقيت الصيفي قد بدأ يوم الجمعة 24 أبريل 2026 من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام بهدف الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة وفقا للأهداف المعلنة عند تطبيق النظام.

وتنظم القواعد القانونية موعد تغيير الساعة سنويا حيث يتم تقديمها 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من أبريل ثم تأخيرها بالمقدار نفسه في نهاية الخميس الأخير من أكتوبر.

طريقة ضبط الساعة على الموبايل عند تغيير التوقيت

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي يهتم المواطنون بمعرفة كيفية ضبط الساعة على الهواتف المحمولة خاصة مع الاعتماد عليها في تنظيم مواعيد العمل والدراسة والاجتماعات وضبط المنبهات ومتابعة الرحلات والحجوزات.

وتدعم معظم الهواتف الذكية خاصية تحديث الوقت تلقائيا من خلال الشبكة بشرط تفعيل إعدادات التاريخ والوقت الآلية واختيار المنطقة الزمنية الصحيحة.

ويمكن التأكد من إعدادات الهاتف من خلال الخطوات التالية.

1. فتح قائمة الإعدادات على الهاتف المحمول.

2. الدخول إلى إعدادات التاريخ والوقت.

3. تفعيل خيار ضبط الوقت تلقائيا.

4. التأكد من اختيار المنطقة الزمنية الصحيحة الخاصة بالقاهرة.

5. مراجعة الساعة بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي.

6. التحقق من مواعيد المنبهات والارتباطات المسجلة مسبقا.

وفي حالة عدم تفعيل التحديث التلقائي قد يحتاج المستخدم إلى ضبط الساعة يدويا وفقا للتوقيت الرسمي الجديد مع التأكد من توافق الوقت الظاهر على الهاتف مع التوقيت المعتمد في مصر.

هل تتغير الساعة تلقائيا على الهواتف المحمولة

تتغير الساعة تلقائيا على معظم الهواتف الذكية عند تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ عبر الشبكة واختيار المنطقة الزمنية الصحيحة، ومع ذلك قد لا يتم التحديث بصورة تلقائية في بعض الأجهزة إذا كانت الخاصية معطلة أو لم يتلق الهاتف تحديثات التوقيت بصورة صحيحة.

وينصح بمراجعة الساعة صباح الجمعة 30 أكتوبر والتأكد من ظهور التوقيت الصحيح لتجنب التأخر عن مواعيد العمل أو الدراسة أو الاجتماعات المهمة.

وينبغي الانتباه إلى الساعات التقليدية وساعات السيارات وبعض الأجهزة الإلكترونية التي لا تتصل بالشبكة إذ قد تتطلب تعديل الوقت يدويا بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

التوقيت الشتوي

قانون التوقيت الصيفي رقم 24 لسنة 2023

ينظم القانون رقم 24 لسنة 2023 آلية العمل بالتوقيت الصيفي في مصر حيث ينص على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا على مشروع القانون في أبريل 2023 في إطار إعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي بعد فترة من التوقف.

ويستهدف تطبيق هذا النظام ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار من خلال تعديل التوقيت الرسمي خلال جزء من العام.

وبموجب القواعد المنظمة يتم تحديد موعد تغيير الساعة وفقا لموقع الجمعة الأخيرة من أبريل والخميس الأخير من أكتوبر في التقويم السنوي، ويأتي الانتقال إلى التوقيت الشتوي في نهاية أكتوبر تنفيذا لهذه القواعد.

لماذا يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة

يرتبط تغيير الساعة بالموعد المحدد قانونا في نهاية يوم الخميس وبداية الجمعة الأخيرة من أكتوبر وهو ما يمنح المواطنين والمؤسسات فرصة للاستعداد للتوقيت الجديد قبل استئناف أنشطة العمل والدراسة المعتادة.

ويساعد تحديد موعد واضح لتغيير الساعة على تقليل الارتباك الناتج عن اختلاف التوقيت خاصة لدى المؤسسات والشركات التي تعتمد على أنظمة إلكترونية مرتبطة بالساعة الرسمية.

وتحتاج بعض الجهات إلى مراجعة إعدادات الأنظمة الرقمية وقواعد البيانات التي تنفذ المعاملات أو تسجل العمليات وفقا لمواعيد زمنية محددة لضمان توافقها مع التوقيت الجديد.

ويفضل للمواطنين مراجعة المواعيد المسجلة مسبقا والتأكد من إعدادات الهواتف والساعات والأجهزة الإلكترونية قبل الانتقال إلى التوقيت الشتوي لتجنب أي تأخير في الالتزامات اليومية.