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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تدين استمرار اعتداءات الحوثي على عدة مناطق بالسعودية

وزارة الخارجية الكويتية
وزارة الخارجية الكويتية
أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، عن إدانة دولة الكويت لاستمرار الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة بصاروخين باليستيين، مؤكدةً أن هذا العمل يُمثّل تعديًا على حرمة المقدسات الإسلامية، وانتهاكًا لسيادة المملكة، وخرقًا للقانون الدولي.

وجددت الوزارة تضامن الكويت المطلق مع السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لصون سيادتها وأمنها، وحماية الحرمين الشريفين والحفاظ على حرمتهما.

وأشادت الوزارة بيقظة الدفاعات الجوية السعودية وكفاءتها في التصدي لهذه الاعتداءات، مشددةً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت وأمن دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانب آخر، أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية أن الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جدَّد، خلال الاتصال، إدانة الكويت للهجوم الذي استهدف إحدى الكنائس في محافظة الكرك بالأردن، مؤكدًا تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة الأردنية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتصال جرى خلاله أيضًا بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين.

وزارة الخارجية الكويتية دولة الكويت المملكة العربية السعودية

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