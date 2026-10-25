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حكومة الشرق الليبية تدعو مجلس النواب لدعم المفاوضات مع مصر بشأن الحدود البحرية والبرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حكومة الشرق الليبية تدعو مجلس النواب لدعم المفاوضات مع مصر بشأن الحدود البحرية والبرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

دعت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، ومقرها شرق ليبيا، مجلس النواب إلى دعم المسار التفاوضي الجاري بين اللجان الفنية الليبية والمصرية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين.

وأكدت الحكومة، في بيان، أهمية دعم جهود اللجان الفنية المعنية بالمفاوضات، بما يسهم في مواصلة المسار التفاوضي بين الجانبين والتوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات المرتبطة بالحدود المشتركة.

وشددت الحكومة على أهمية التنسيق بين المؤسسات الليبية المعنية لدعم المفاوضات مع الجانب المصري، في إطار معالجة القضايا المتعلقة بالحدود البحرية والبرية.

الحكومة الليبية مجلس النواب المسار التفاوضي ترسيم الحدود البحرية شرق ليبيا

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