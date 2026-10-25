الحسين عموتة: حققنا هدفنا بالتأهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية

أكد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام كيتارا الأوغندي، في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية، وحسم تأهله إلى دور المجموعات بالفوز برباعية نظيفة على استاد القاهرة.

عموتة: حققنا هدفنا بالتأهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية

وأوضح عموتة خلال حديثه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الفريق قدم مباراة جيدة رغم التأخر في إحراز الهدف الأول، مؤكدًا أن الأهلي تمكن بعد ذلك من السيطرة على مجريات المباراة.

وواصل: كل مباراة لها ظروفها، ونحن نستعد لكل مواجهة من الناحية الذهنية والبدنية، اليوم كنا في أفضل حالاتنا، عكس المواجهة الماضية التي ارتكبنا فيها بعض الأخطاء، خصوصًا في الخط الدفاعي، وعملنا على تصحيح تلك الثغرات، وظهر ذلك في لقاء اليوم.

وكشف المدير الفني أن أشرف داري شعر ببعض الإجهاد؛ مما استدعى إراحته والدفع بياسين مرعي بديلًا في الشوط الثاني، حفاظًا على سلامته.

واختتم الحسين عموتة تصريحاته، بالتأكيد على أن الجهاز الفني حرص على إراحة بعض اللاعبين ومنح الفرصة لعناصر أخرى لاستعادة جاهزيتهم، حيث شارك أحمد نبيل كوكا بعد عودته من الإصابة، إلى جانب الدفع بأحمد عيد ومحمد عبد الله.