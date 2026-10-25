أمين عام الأمم المتحدة: المتحف المصري الكبير منارة تُجسد تراث مصر الثري.. وزيارته تجربة ممتعة

قال أمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إن المتحف المصري الكبير يُعد شاهداً رائعاً على الإرث العريق لمصر.

و أضاف جوتيريش - في تصريح اليوم - عقب زيارته المتحف المصري الكبير، " لقد كانت زيارة المتحف تجربة ممتعة، أتاحت لي التأمل في إسهامات مصر الاستثنائية في التاريخ الإنساني، وفي التأثير المستدام لحضارتها الذي امتد إلى ما هو أبعد بكثير من ضفاف النيل".

ووقّع جوتيريش في سجل كبار الزوار بالمتحف، حيث أشار إلى أن المتحف المصري الكبير، بوصفه منارة تُجسد تراث مصر الثري، يعكس قيم صون التراث الثقافي وتعزيز التفاهم المتبادل والحوار بين الثقافات، وهي قيم تقع في قلب رسالة الأمم المتحدة.