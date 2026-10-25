خبير اقتصادي: الاستثمار في البورصة طويل الأجل.. والذهب مرشح للصعود في 2027

أكد هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن البورصة المصرية شهدت موجة تراجعات ملحوظة؛ بعدما فقد المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 5.4%، فيما تعرض مؤشر EGX70 لضغوط بيعية أكبر، متراجعًا بنسبة 11.37%.

وقال هاني جنينة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن التراجعات الأخيرة جاءت في ظل مجموعة من الضغوط، أبرزها التوترات الجيوسياسية والإقليمية، إلى جانب التحركات التي شهدها الدولار خلال الفترة الماضية.

وشدد جنينة على أهمية التعامل مع الاستثمار في الأسهم باعتباره استثمارًا طويل الأجل، بعيدًا عن القرارات المتسرعة التي قد تنتج عن التقلبات اليومية وحالة القلق التي تسيطر على الأسواق.

المخاطر الاقتصادية والسياسية

وأشار إلى أن أسعار الذهب خلال عام 2027 مرشحة للصعود؛ مدفوعة باستمرار الطلب عليه، وزيادة توجه المستثمرين نحو الأصول التي تُستخدم للتحوط من المخاطر الاقتصادية والسياسية، باعتباره أحد الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين.