قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى قمر يعلن وفاة نجل عمته وزوج شقيقته ويوجه رسالة مؤثرة للجمهور
إنبي: محمد بركات مستمر ولا عرض رسمي من الأهلي لضم حامد عبد الله
خبير اقتصادي: الاستثمار في البورصة طويل الأجل.. والذهب مرشح للصعود في 2027
أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. أحدث الأسعار
15 ألف جنيه في سنتين.. تفاصيل قرار الحكومة بشأن الحد الأدنى لمرتبات المدرسين
حكومة الشرق الليبية تدعو مجلس النواب لدعم المفاوضات مع مصر بشأن الحدود البحرية والبرية
الحسين عموتة: حققنا هدفنا بالتأهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية
خلاف على أولوية المرور.. القبض على قائد توك توك حطم زجاج سيارة موظف بالأميرية
أحدهم اختفى 3 أيام.. وفاة شخصين وإصابة 3 من أبناء بني سويف والفيوم
أمين عام الأمم المتحدة: المتحف المصري الكبير منارة تُجسد تراث مصر الثري.. وزيارته تجربة ممتعة
بعد صعوده اليوم الأحد.. اعرف متوسط سعر الدولار في مصر
سعر بي إم دبليو الفئة الأولى موديل 2026 في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: الاستثمار في البورصة طويل الأجل.. والذهب مرشح للصعود في 2027

البورصة
البورصة
محمود محسن

أكد هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن البورصة المصرية شهدت موجة تراجعات ملحوظة؛ بعدما فقد المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 5.4%، فيما تعرض مؤشر EGX70 لضغوط بيعية أكبر، متراجعًا بنسبة 11.37%.

وقال هاني جنينة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن  التراجعات الأخيرة جاءت في ظل مجموعة من الضغوط، أبرزها التوترات الجيوسياسية والإقليمية، إلى جانب التحركات التي شهدها الدولار خلال الفترة الماضية.

وشدد جنينة على أهمية التعامل مع الاستثمار في الأسهم باعتباره استثمارًا طويل الأجل، بعيدًا عن القرارات المتسرعة التي قد تنتج عن التقلبات اليومية وحالة القلق التي تسيطر على الأسواق.

المخاطر الاقتصادية والسياسية

وأشار إلى أن أسعار الذهب خلال عام 2027 مرشحة للصعود؛ مدفوعة باستمرار الطلب عليه، وزيادة توجه المستثمرين نحو الأصول التي تُستخدم للتحوط من المخاطر الاقتصادية والسياسية، باعتباره أحد الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين.

هاني جنينة البورصة المصرية التوترات الجيوسياسية الأسواق الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

حالة الطقس اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وشبورة كثيفة

منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب بعد صعود الدولار.. بكام عيار 21؟

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لإجراء مفاوضات ثلاثية على مستوى مجموعات العمل الفنية لتحقيق نتائج ملموسة

طائرة نقل عسكرية سعودية

طائرة عسكرية سعودية تهبط في مطار مهر آباد بطهران

بريطانيا وكندا

مصدر: بريطانيا لن تنضم إلى بنك الدفاع الكندي

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد