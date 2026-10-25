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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس البورصة المصرية: وقف التداول نصف ساعة ليس الأول من نوعه.. والأمر غير مقلق

البورصة
البورصة

أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن السنوات الثلاث الماضية شهدت فترة رواج كبير للبورصة، وزيادة في أعداد المستثمرين الجدد، موضحًا أن عدد المستثمرين الجدد خلال العام الحالي بلغ 600 ألف مستثمر حتى الآن، ومعظمهم من الجيل الجديد والشباب تحت سن 30 عامًا.

وقال عمر رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن ما حدث اليوم من وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة ليس المرة الأولى، إذ تكرر الأمر في سنوات ماضية، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقلق، مضيفًا أن بعض المستثمرين لا يعرفون أن الاستثمار يكون طويل الأمد، وقد يشعرون بالخوف عندما يشاهدون مستثمرًا يبيع أسهمه، فيتجهون إلى البيع أيضًا.

وأشار عمر رضوان إلى أن خروج الأموال الساخنة أمر يحدث، موضحًا أنه على مدار عامين ونصف لم تشهد البورصة مشكلات في دخول المستثمرين الأجانب وخروجهم، لكن مع بداية الأزمة الجيوسياسية خرجوا من البورصة، ثم عادوا مرة أخرى بعدما رأوا المرونة التي تعامل بها الاقتصاد المصري، واستطاعت الدولة المصرية التعامل مع هذه التطورات.

وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن عودة المستثمرين إلى السوق مرة أخرى تؤكد استقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب اطمأنوا للسوق المصرية، والدليل على ذلك عودة الأموال الساخنة باستمرار، مؤضحًا أن الاحتياطي النقدي الأجنبي حاليًا في أعلى مستوياته، كما تحسنت إيرادات قناة السويس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وشهدت الإيرادات الناتجة عن السياحة تطورًا كبيرًا، مضيفًا أن نمو الاقتصاد المصري بأكثر من 5% جذب المستثمرين الأجانب.

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