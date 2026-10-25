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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس المتهمين بسرقة أموال رجل أعمال شهير في المقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات

متهمين - أرشيفية
متهمين - أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس المتهمين في واقعة سرقة 8 ملايين جنيه من رجل أعمال بمنطقة المقطم وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن سرقة عدد من الأشخاص مبلغًا ماليًا من أحد الأشخاص باستخدام سلاح ناري، ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة «ربع نقل» بمنطقة المقطم في القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 أكتوبر، تبلغ لقسم شرطة المقطم من محاسب وسائق بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، بأنهما عقب استلام مبلغ مالي من الشركة محل عملهما لإيداعه بالبنك، واستقلالهما سيارة الشركة، فوجئا بعدد من الأشخاص يستقلون سيارة «ربع نقل» وبحوزتهم سلاح ناري، حيث استوقفوهما واعتدوا عليهما وسرقوا المبلغ المالي المشار إليه، ثم لاذوا بالفرار.

جهات التحقيق حبس المتهمين سرقة 8 ملايين جنيه

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